Bir Uçtan Diğer Uca, Türkiye’nin Cilt Haritası Çıkartıldı!

Toplumu bilinçlendirme amacıyla başlatılan projenin ilk durağı 17 Ocak İstanbul’da başlayacak olan Atoderm Tır’ı sırasıyla 22 Ocak İzmir, 25 Ocak Eskişehir, 29 Ocak Ankara, 1 Şubat Ordu, 4 Şubat Erzurum ve 8 Şubat Iğdır’da cilt kuruluğu problemi yaşayanlarla buluşacak…

70’li yıllardan bu yana biyoloji ve dermatolojiden güç alarak, tüm cilt tipleri ve cilt ihtiyaçları için sağlıklı ve güvenli dermatolojik çözümler sunan Bioderma, kuru, çok kuru ve yoğun cilt kuruluğuna sahip ciltler (atopik dermatit) için geliştirilmiş Atoderm serisinden ilham alarak Türkiye’nin cilt haritasını çıkardı. Araştırma sonuçlarına göre belirlenen, en çok kuruluk yaşayanların bulunduğu 7 ili ziyaret edecek Atoderm Tır’ı, doktor ve eczacılar aracılığıyla cilt kuruluğu yaşayanları bilgilendirecek.

Türkiye genelinde yapılan anket sonuçlarına göre, Dermatoloji ve Pediatri hekimlerinin Atopik Dermatit endikasyonu olan hastalarını görme sıklığı oldukça yüksek. Pediatrik Dermatoloji’de Atopik Dermatit %68 görülme sıklığı ile 1. sırada, Dermatoloji’de Atopik Dermatit %17 görülme sıklığı ile 2. sırada yer alıyor. Bu doğrultuda hayata geçirilen bu proje ‘Cildimin Koruyucusu Atoderm Senin Şehrinde’ tırı Türkiye’nin en çok kuruluk yaşayan illerini dolaşacak.

Son yıllarda gittikçe artış gösteren Atopik Dermatit, hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan kişilerin ve ailelerinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. ‘Cildimin Koruyucusu Atoderm Senin Şehrinde’ projesi sayesinde bu kişiler, cilt kuruluğuna dair rahatsızlığın doğası ve yaşanan sorunların giderilmesine destek olmak amacıyla doktor ve uzman görüşlerine kolaylıkla ulaşabilecek ve yaşam kalitelerini artıracak destekleyici bilgiler edinebilecek. Toplumu bilinçlendirme amacıyla başlatılan proje ile Atoderm Tır’ı, 17 Ocak İstanbul, 22 Ocak İzmir, 25 Ocak Eskişehir, 29 Ocak Ankara, 1 Şubat Ordu, 4 Şubat Erzurum ve 8 Şubat Iğdır gibi illerde yoğun kuruluk yaşayanlarla buluşacak.



Proje kapsamında il il dolaşacak tırda; cilt kuruluğun doğası ve yaşanan sorunların giderilmesine yönelik yardımcı bilgiler sağlanması amacıyla, uzman görüşleri ve benzer tecrübeleri yaşamış ailelerin deneyimleri paylaşılacak, cilt analizi yapılarak cilt kuruluğunun durumu tespit edilecek ve hem yetişkinlerin hem de çocukların keyifli zaman geçirecekleri çeşitli aktiviteler yapılacak.