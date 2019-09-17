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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Diyet Rehberi>Bir Kasesi 350 Kalori: 3 Dilim Ekmek ve 1 Porsiyon Meyveye Eşdeğer
Diyet Rehberi

Bir Kasesi 350 Kalori: 3 Dilim Ekmek ve 1 Porsiyon Meyveye Eşdeğer

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Bir Kasesi 350 Kalori: 3 Dilim Ekmek ve 1 Porsiyon Meyveye Eşdeğer

"Bir kase aşurenin yaklaşık olarak 3 dilim ekmek ve 1 porsiyon meyve ile eş değer olduğunu belirten Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Diyetisyen Maria Tanoğlu, “Yani bir kase aşure ortalama olarak 270-350 kalori civarındadır. Enerji ve vitamin yönünden zengin bu tatlıyı kilo almaya çalışanlar, büyüme ve gelişme çağındaki çocuklar, sporcular, emziren anneler rahatlıkla tüketebilir. Yüksek kalori içerdiği için kilo problemi, kronik hastalığı olanlar aşureyi doktor ve diyetisyenlerin önerdiği ölçüde tüketmelidir” tavsiyesinde bulundu."

Yöresel olarak içerdiği malzemelerde farklılıklar görülse de 15 çeşit tahıl, kuru ve yaş meyve, kuru baklagil ve yağlı tohum çeşitleri içeren aşure zengin vitamin ve mineral içeriğe sahip.

Aşure besin değeri zenginliğinin yanı sıra bol posa içeren bir gıdadır. İçindeki, incir, kuru kayısı, baklagil gibi bağırsak hareketlerini hızlandıran besinler bulunduğu için kabızlık, hazımsızlık gibi problemlere de iyi gelir” diyen Medicana Kadıköy Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı, Diyetisyen Maria Tanoğlu, “İçerdiğine katılan malzemeler açısından aşurede C, A, B2, B1 vitaminlerinin yanı sıra demir, çinko, fosfor, kalsiyum ve sodyum vardır. Ayrıca fındık, ceviz gibi yağlı tohumlar demir, kalsiyum, E vitamini gibi vitaminleri içerir. Tüm bu içeriği açısından değerlendirildiğinde aşure hem sağlıklıdır hem de tokluk hissi verir ve sindirim sistemini düzenler.

Bağışıklığı kuvvetlendiriyor

Bitkisel protein kaynağı da olan aşure, vücudun ihtiyacı olan protein, yağ ve karbonhidrat ihtiyacını karşılıyor. İçinde bulunan kurubaklagil, incir, kuru kayısı gibi barsak hareketlerini hızlandıran besinler sayesinde kabızlık, hazımsızlık gibi problemlere iyi gelir. Aşure nohut, kuru fasulye gibi kuru baklagillerle ve fındık, ceviz, fıstık gibi yağlı tohumlarla tamamıyla bitkisel kaynaklı proteinleri içerir. Vejetaryenlerin rahatlıkla protein ihtiyaçlarına destek olarak tüketebileceği bir tatlı olma özelliğine sahiptir. Emziren annelerin emzirme nedeniyle enerji ihtiyaçları artar. Dengeli beslenmeleri ise süt kalitesini sağlamaktadır. Aşure hem yüksek enerjisiyle hem de vitamin-mineral dengesiyle emziren annelere süt artırmada yardımcı olan bir tatlıdır.

Aşure, Meyvelerden antioksidan etki gösteren A C, E vitaminlerini, buğday ve yarma gibi tahıllardan B grubu vitaminleri ve çinko, demir gibi mineralleri, yağlı tohumlardan ise E vitamini ve anti inflamatuar etki gösteren omega 3 yağ asitlerini içerir. Neredeyse tüm bitkisel besin gruplarını içeren aşure vitamin, mineral yoğunluğu ve antioksidan kapasitesi yüksek bir tatlıdır. Tamamen tahıl, kurubaklagil ve meyveden hazırlandığı için hiçbir şekilde hayvansal yağ-kolesterol içermez. İçinde bulunan fındık, ceviz gibi yağlı tohumlar sayesinde omega-3 ve E vitamininden zengindir. Bu sayede özellikle kalp hastalıkları için yararlı besin öğeleri içeren bir tatlıdır. Tahıl ve yağlı tohum ve kuruyemiş içeriği zengin olan aşure; yüksek kalorilidir. Bu yüzden gelişme dönemindeki enerjiye ihtiyacı olan çocuklar, iştahsızlık problemi yaşayan kişiler için çok iyi ve dengeli bir enerji kaynağıdır.

Bir porsiyon aşure kaç kalori?

Bir kase aşure yaklaşık olarak 3 dilim ekmek ve 1 porsiyon meyve ile eş değer. Yani bir kase aşure ortalama olarak 270-350 kalori civarındadır. Enerji ve vitamin yönünden zengin bu tatlıyı kilo almaya çalışanlar, büyüme ve gelişme çağındaki çocuklar, sporcular, emziren anneler rahatlıkla tüketebilir” diye açıklamada bulunan Tanoğlu, “Yüksek kalori içerdiği için kilo problemi, kronik hastalığı olanlar aşureyi doktor ve diyetisyenlerin önerdiği ölçüde tüketmelidir.

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