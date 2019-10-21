'Bir Delinin Hatıra Defteri’ Trump'ta
"Usta oyuncu Genco Erkal, ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ ile 22 Ekim Salı günü saat 20:30’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde sanatseverlerle buluşuyor."
Nikolay Gogol’un en sevilen öykülerinden Bir Delinin Hatıra Defteri, kara mizah türünün en iyi örneklerinden biri olup izleyenleri güldürürken düşündürüyor. Yönetmenliğini ve oyunculuğunu ünlü tiyatrocu Genco Erkal’ın üstlendiği oyun, yaşadıklarıyla baş etmeye çalışan bir adamın hatıra defterinde yazanları anlatıyor.
Gogol tarafından yazılan oyunda, takıntıları olan bir devlet memurunun gündelik yaşantısı ve iş hayatının dışında sosyal sınıf olarak kendisine zıt, soylu bir ailenin kızına aşık olması ve aşkını karşılıklı sanması üzerine gelişen olaylar yer yer mizahi ama yoğun olarak dramatik bir şekilde anlatılıyor. İçinde bulunduğu ruhsal durumdan dolayı yaşadıklarını çok farklı şekillerde yorumlayan karakter oyunda izleyiciyi kendi hayatının içine çekip, duygu dolu anlar yaşatıyor.