Bilinçsiz Antibiyotik Kullanımı Sağlığa Da Ekonomiye De Zarar Veriyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Geriİyi Yaşam Bilinçsiz Antibiyotik Kullanımı Sağlığa Da Ekonomiye De Zarar Veriyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Bilinçsiz Antibiyotik Kullanımı Sağlığa Da Ekonomiye De Zarar Veriyor
İyi Yaşam

Bilinçsiz Antibiyotik Kullanımı Sağlığa Da Ekonomiye De Zarar Veriyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bilinçsiz Antibiyotik Kullanımı Sağlığa Da Ekonomiye De Zarar Veriyor

"Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Mustafa Başarır, antibiyotiklerin verimsiz kullanımının kişinin sağlığına ve ülkenin ekonomisine zarar verebileceğini belirterek, “Gereksiz antibiyotik kullanımında Avrupa birincisiyiz. Tüm ilaçlar içerisinde antibiyotiğe ayrılan paranın oranı da yüzde 36’larda” ifadelerini kullandı."

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Başarır, Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye’nin gereksiz antibiyotik kullanımında Avrupa birincisi olduğuna dikkati çekti.

Tüm ilaçlar içerisinde antibiyotiğe harcanan paranın oranı yüzde 36 olduğunu belirten Başarır, “Bunun temel nedeni önceki yıllarda antibiyotiklerin kontrolsüz ve denetimsiz bir şekilde kullanılmasıdır.” dedi.

Doktor Başarır, antibiyotiklerin aşırı kullanımının nedenleri ve zararlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

“Antibiyotikler bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Ancak gereksiz kullanıldığında vücuttaki faydalı bakteriler diğer bakterilerin vücuda yerleşmesini engeller ve bunların ölümü vücudu enfeksiyonlara duyarlı hale getirir. İkinci bir husus antibiyotik kullanılması gerektiğinde uygun sürede kullanılmasıdır; yani boğaz enfeksiyonu sinüzit ya da orta kulak iltihabında antibiyotik kullanım süresi 7 ile 15 gün arasıdır. Bu tür enfeksiyonlarda şikayetler 4. günden sonra belirgin iyileşir.”

Antibiyotiğin kesilmesi geride kalan mikroorganizmaların direnç geliştirmesine ve güçlenmesine neden olacaktır. Bu durumda çok daha geniş spektrumlu antibiyotikler gerekmektedir. Bu antibiyotikler güçlendikçe böbrek ve karaciğere verdikleri zarar da artar.

Antibiyotikler sadece bakteriyel enfeksiyonlarda kullanılması gereken ilaçlardır ve mutlaka kullanımına doktor karar vermelidir. Bu ilaçlar karaciğer, böbrek barsak fonksiyonlarını bozma potansiyeline sahiptir. Tüm ilaçların alerji yapma potansiyeli olduğu gibi antibiyotikler de alerjik reaksiyona dahil olabilir. Komşumuza iyi gelen ilaç bizim için alerjik olabilir. Alerjik reaksiyonlar hafif cilt döküntüsünden anaflaksi dediğimiz ölümcül reaksiyona sebep olabilir. Hafif bir enfeksiyon için kullandığımız antibiyotikler ölümcül sonuçlar doğurabilir.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi