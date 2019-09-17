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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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'Ben de Manken Gibi Görünebilir Miyim?'

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'Ben de Manken Gibi Görünebilir Miyim?'

"Birkaç yüzyıl önce hastalık nişanesi sayılan ince bellilik modern zamanlarda kadınların hayallerini süsleyen bir vücut tipi oldu. Pek çok kadın 90 60 90 ölçülerinde olmak ve manken gibi görünme hayali kuruyor. Günümüzde estetik ve plastik cerrahi uygulamalarıyla kadınların arzuladığı görüntüye kavuşabildiğini söyleyen Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz, ideal vücut ölçüleri, vücut tipleri, estetik ve sağlık ilişkisine dair merak edilenleri anlattı."

Kadınlarda ince bel, zarafet ve güzelliğin en önemli unsuru olarak kabul edilir. Öyle ki kadınlarda ideal vücut ölçüsü olarak kabul 90-60-90 nerdeyse slogan haline gelmiştir. Manken gibi dediğimiz kadınlardın büyük çoğunluğu bu ölçülerde veya yakın ölçülerdedir. Birçok kadın bu ölçülerde olmak için çaba gösteriyor, çeşitli diyetlere, sportif aktivitelere ve tabi ki estetik operasyonlara başvuruyor. 

Kadınlar her ne kadar ince belli görünmek uğraş verse de o günün ince bel kabulü bugünün balık etli kavramına denk düşüyordu. Nitekim o günlerde iri kemikli ve dolgun kadınlar kabul görüyordu. 1950’li yıllardan sonra moda kavramı ve ideal kadın görüntüsünün değişmeye başladı. Bu tarihe kadar incecik bel, iri göğüs, estetik kalça ve ince bacaklar kesinlikle eleştirilir ve genel kabulün sınırına bile yaklaşamazdı. Öyle zamanlar olurdu ki, 90 kg’lık kadınlar ideal olarak gösterilirdi. Buna örnek olarak o dönemin ünlü aktris ve şarkıcısı Lillian Russell gösterilebilir.

Seksilik ön planda

1950′li senelerden sonra ideal ölçüler hızlı bir şekilde değişti. Playboy çekimleri ve Miss World yarışmaları sayesinde iki kadın şekli ortaya konuldu. Birinci şekilde ideal kadın görüntüsü vardı. İkincisinde ise hem ideal hem de seksi bir görüntü. Bugün hala zayıf kadının ideal kadın olduğu anlayışı hakimdir. 1990’lı yıllardan bugüne ideal kadın ve manken ölçülerinin 90-60-90 olduğu ambalajlanmıştır. Bu durum günümüzde etik ve estetik açıdan şu soruya muhatap kalmaktadır: Her kadını bu ölçülere uydurmak mümkün mü? Ve kime göre neye göre ideal ölçü?

Kadınlarda bel yağlanması arttı

Yapılan araştırmalar, örneğin İngiltere’de kadınların belleri ile kalçaları arasındaki oranın 150 yıl öncesine göre arttığını ortaya koyuyor. Bu artış karbonhidrat ve şeker tüketiminden kaynaklı. Şeker tüketiminin artışı karın bölgesindeki yağlanmaya neden oluyor. Aynı zamanda yoğun stres kadınlarda dişilik hormonu olan östrojenin daha az salgılanmasına ve dolayısıyla yağların kalça yerine erkeklerdeki gibi belde toplanmasına neden oluyor. Tabii çağdaş yaşamdaki hareketsizlik önemli bir etkendir.

İdeal oran ne?

Her kadının genetik ve gelişme sürecindeki vücut şekillenmesi farklıdır. Bu nedenden dolayı aynı ölçüler her kadında aynı güzellikte oturmaz. İdeal ölçüm cetvellerine göre 167 boyunda olan 20 yaşındaki bir genç kızın vücut ağırlığının 58 kg olması beklenir. Eğer 63 kiloya çıkarsa ideal vücut şekli bozulmuş olacaktır. Bu etapta birçok genç kız 58 kg’larda kalmak için birçok sıkıntıya girecek ve 63 kiloya ulaştığında kendini yağlı ve şişman hissedecektir. Halbuki vücuttaki değişim beslenmeye, yaşa, ırka, doğum sayısına göre değişecektir.

Ben de Manken Gibi Görünebilir Miyim

Vücut tipleri

Her insanın bir genetik yapısı ve kodlaması vardır. Bu kodlama ve yapıya göre vücudun genel tipik yapısı şekillenir.  İşte 4 vücut tipi... 

1. Ektomorfi: Yapı itibariyle zayıf insanlardır. Kemikleri ince ve uzundur. Kas sistemleri oldukça az ve zayıftır. Yağ oranı çok düşüktür. Vücut metabolizması çok hızlı işler ve vücudu çabuk yağ eritebilir. Yağlanmaktan korkmamalıdır.

2. Mezomorfi: Yapı itibariyle ne zayıf ne şişmandır. Atletik bir görünümdedir. Sporsuz kalmamaları gerekir.

3. Endomorfi: Yapı itibariyle diğer iki tipe nazaran geniştirler. Kemik yapıları kalındır ve vücut sistemleri çabuk kilo almaya müsaittir. Genel anlamda çabuk yağlanabilen tiplerdir. Aşırı karbonhidrat türü ve sağlıksız yağlardan kaçınılmalı ve düzenli egzersiz yapmalıdırlar.

4. Karışık: Yapılı insanlar genelde endomorfi-mezomorfi ya da mezomorfi-endomorfi karışımı olurlar. Fakat burada hangisi daha ağırlık kazanır bunu anlamak oldukça zordur.

Kadında bel 88 cm altı olmalı

Kilo, hem sağlık hem de estetik açıdan çok önemlidir. Kimi zaman estetik uğruna sağlık, sağlık uğruna estetik göz ardı edilmektedir. Peki, “Estetik mi sağlık mı?”

Rakamlar ve ölçüler kesinlikle takıntı haline gelmemelidir. Kendinizi TV’de çıkan bir fotomodel ya da mankenle karşılaştırmayın. Herkesin bir manken inceliğinde olmasına imkân yok elbette. Bu sadece estetik değil aynı zamanda sağlık meselesi. Kadınların bel kalınlığının 88, erkeklerin ise 102 santimetreyi geçmemesi yeterlidir. 

Estetik müdahaleler

Plastik cerrahlar beklentiler gerçekçi olduğu sürece VASER Liposuction ile fazla yağların alınması ve karın germe işlemi ile bel kavisi veriyor. Bel kavisiyle uyumlu şekilde meme büyütme veya küçültme işlemi yapıyor. Son olarak büyük popolarda VASER liposuction ile yağ alma veya küçük popolarda büyütme ve şekilde verme işlemleri ile arzu edilen görüntüyü oluşturabiliyorlar. Kişi kombine yüz ve vücut estetik uygulamalarıyla istediği görüntüye kavuşabiliyor.

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