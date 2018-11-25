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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Makyaj

Beauty Blender Temizlemenin Püf Noktaları

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Beauty Blender Temizlemenin Püf Noktaları

"Makyaj malzemeleri, özellikle kapatıcı ve fondöten sürmek için kullandığınız beauty blendarlar, bakteriler için mükemmel üreme alanlarıdır. Eğer makyaj ürünlerinizi sık sık temizlemezseniz, pek çok cilt sorunuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Beauty blender’ınızı en pratik yolla temizlemek için ipuçlarını açıklıyoruz!"

HER KULLANIM SONRASI

Beauty blender’ı temiz tutma işine her kullanımdan sonra suyun altında tutarak başlamalısınız. Makyaj ürününü yüzünüze uyguladıktan sonra beauty blender’ı rengi kendi halini alana kadar ılık suyun altında ovalayın. Her kullanımdan sonra yıkadığınız beauty blender’ın hem ömrü uzar hem de derin temizlemede daha iyi sonuç verir. 

Beauty Blender Temizlemenin Püf Noktaları

BEBEK ŞAMPUANI

Bir sonraki temizleme aşamasında ise bebek şampuanı ya da organik şampuan kullanmalısınız. Beauty blender’ı suyun altında 1 dakika kadar tutun. Daha sonra üzerine şampuanı sıkın ve ılık suyun altında 45 saniye kadar ovalayın. Süngerin, sabundan iyice arındığından emin olduktan sonra fazla suyu kağıt havlu ile alın, kurumaya bırakın. Bu işlemi haftada 1 uygulayın.

BEAUTY BLENDER NASIL KULLANILIR?

MİKRODALGA YARDIMI

Beauty blender’ınızı bakterilerden arındırmak için ısıdan yardım alabilirsiniz. Süngeri, su dolu bir kasenin içine koyun. Kaseyi 30 saniye boyunca mikrodalgada tutun. Mikrodalgadan çıkardıktan sonra 2 dakika daha sünger suyun içinde kalsın. Ardın kağıt peçete üzerinde kurutun.

Beauty Blender Temizlemenin Püf Noktaları

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Makyaj süngerinizi temizlemenin bir yolu da Hindistan cevizi yağı ya da zeytinyağından yardım almaktır. Yağ, birikmiş makyaj kalıntılarını kolaylıkla temizler. Bir miktar Hindistan cevizi yağını bebek şampuanı ile beraber beauty blender’ınıza sürün ve iyice ovalayın. Ancak uyaralım, süngeri, yağdan tamamen arındırmak biraz zaman alabilir.

MAHMURE ÖZEL 

 
 

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