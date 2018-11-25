Beauty Blender Temizlemenin Püf Noktaları
"Makyaj malzemeleri, özellikle kapatıcı ve fondöten sürmek için kullandığınız beauty blendarlar, bakteriler için mükemmel üreme alanlarıdır. Eğer makyaj ürünlerinizi sık sık temizlemezseniz, pek çok cilt sorunuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Beauty blender’ınızı en pratik yolla temizlemek için ipuçlarını açıklıyoruz!"
HER KULLANIM SONRASI
Beauty blender’ı temiz tutma işine her kullanımdan sonra suyun altında tutarak başlamalısınız. Makyaj ürününü yüzünüze uyguladıktan sonra beauty blender’ı rengi kendi halini alana kadar ılık suyun altında ovalayın. Her kullanımdan sonra yıkadığınız beauty blender’ın hem ömrü uzar hem de derin temizlemede daha iyi sonuç verir.
BEBEK ŞAMPUANI
Bir sonraki temizleme aşamasında ise bebek şampuanı ya da organik şampuan kullanmalısınız. Beauty blender’ı suyun altında 1 dakika kadar tutun. Daha sonra üzerine şampuanı sıkın ve ılık suyun altında 45 saniye kadar ovalayın. Süngerin, sabundan iyice arındığından emin olduktan sonra fazla suyu kağıt havlu ile alın, kurumaya bırakın. Bu işlemi haftada 1 uygulayın.
BEAUTY BLENDER NASIL KULLANILIR?
MİKRODALGA YARDIMI
Beauty blender’ınızı bakterilerden arındırmak için ısıdan yardım alabilirsiniz. Süngeri, su dolu bir kasenin içine koyun. Kaseyi 30 saniye boyunca mikrodalgada tutun. Mikrodalgadan çıkardıktan sonra 2 dakika daha sünger suyun içinde kalsın. Ardın kağıt peçete üzerinde kurutun.
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI
Makyaj süngerinizi temizlemenin bir yolu da Hindistan cevizi yağı ya da zeytinyağından yardım almaktır. Yağ, birikmiş makyaj kalıntılarını kolaylıkla temizler. Bir miktar Hindistan cevizi yağını bebek şampuanı ile beraber beauty blender’ınıza sürün ve iyice ovalayın. Ancak uyaralım, süngeri, yağdan tamamen arındırmak biraz zaman alabilir.
MAHMURE ÖZEL