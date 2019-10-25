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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BC Fibre Clinix İle 10 Kat Güçlü Saçlar

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BC Fibre Clinix İle 10 Kat Güçlü Saçlar

"Şimdi yeni BC Fibre Clinix ile Schwarzkopf Professional'ın bugüne kadarki en güçlü saç onarım performansını deneyimlemenin tam zamanı!"

BC Fibre Clinix’in içeriğindeki Triple Bonding ve C21 Teknolojileri, komple bakım olarak kullanıldığında saçları temelden dönüştürüyor. Saç teli içinde 3 boyutlu bağların oluşmasını sağlıyor. Ayrıca saç telinin en dış katmanında bulunan 21 proteo-lipidin tümünü yenileyerek saç telindeki gözenekleri tamamen kapatıyor. BC Fibre Clinix’te bulunan yeni nesil bağ güçlendirme teknolojisi, esnekliği ve dayanıklılığı artırarak saçı 10 kata kadar güçlendiriyor.

BC Fibre Clinix Tribond Şampuan, saç yapısını kişiselleştirilmiş BC Fibre Clinix Kür uygulamasına hazırlıyor. Saçları, nazik ama aynı zamanda etkili bir biçimde temizliyor. Tüm saç tiplerine de uygun.  

Daha gelişmiş bir dayanıklılık ve güç için saç telinin içindeki bağları birleştirirken, bir yandan da saçın dış yapısını daha kolay şekillendirme ve parlaklık için mühürleyen BC Fibre Clinix kürler, ince ve kalın telli olmak üzere iki ayrı seçenek sunuyor.

BC Bonacure’un yoğun cilt bakımından ilham alan benzersiz teknolojisi ile geliştirilen BC Fibre Clinix Booster, saçın iç ve dış hasarını onarmayı hedefliyor ve kişiye özel bir bakım için BC Fibre Clinix Tribond Küre karıştırılarak birlikte kullanılıyor.

*BC Fibre Clinix Peptit Acil Kurtarma Booster - Yıpranmış saçlar için

*BC Fibre Clinix Hyalüronik Nem Yükleme Booster - Kuru / kıvırcık saçlar için

*BC Fibre Clinix pH 4.5 Renk Koruma Booster - Renklendirme işlemi uygulanmış saçlar için

*BC Fibre Clinix Kolajen Doğal Hacim Booster - İnce telli saçlar için

*BC Fibre Clinix Keratin Mükemmel Kontrol Booster - Kabaran ve elektriklenen zor saçlar için

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