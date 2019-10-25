BC Fibre Clinix İle 10 Kat Güçlü Saçlar
"Şimdi yeni BC Fibre Clinix ile Schwarzkopf Professional'ın bugüne kadarki en güçlü saç onarım performansını deneyimlemenin tam zamanı!"
BC Fibre Clinix’in içeriğindeki Triple Bonding ve C21 Teknolojileri, komple bakım olarak kullanıldığında saçları temelden dönüştürüyor. Saç teli içinde 3 boyutlu bağların oluşmasını sağlıyor. Ayrıca saç telinin en dış katmanında bulunan 21 proteo-lipidin tümünü yenileyerek saç telindeki gözenekleri tamamen kapatıyor. BC Fibre Clinix’te bulunan yeni nesil bağ güçlendirme teknolojisi, esnekliği ve dayanıklılığı artırarak saçı 10 kata kadar güçlendiriyor.
BC Fibre Clinix Tribond Şampuan, saç yapısını kişiselleştirilmiş BC Fibre Clinix Kür uygulamasına hazırlıyor. Saçları, nazik ama aynı zamanda etkili bir biçimde temizliyor. Tüm saç tiplerine de uygun.
Daha gelişmiş bir dayanıklılık ve güç için saç telinin içindeki bağları birleştirirken, bir yandan da saçın dış yapısını daha kolay şekillendirme ve parlaklık için mühürleyen BC Fibre Clinix kürler, ince ve kalın telli olmak üzere iki ayrı seçenek sunuyor.
BC Bonacure’un yoğun cilt bakımından ilham alan benzersiz teknolojisi ile geliştirilen BC Fibre Clinix Booster, saçın iç ve dış hasarını onarmayı hedefliyor ve kişiye özel bir bakım için BC Fibre Clinix Tribond Küre karıştırılarak birlikte kullanılıyor.
*BC Fibre Clinix Peptit Acil Kurtarma Booster - Yıpranmış saçlar için
*BC Fibre Clinix Hyalüronik Nem Yükleme Booster - Kuru / kıvırcık saçlar için
*BC Fibre Clinix pH 4.5 Renk Koruma Booster - Renklendirme işlemi uygulanmış saçlar için
*BC Fibre Clinix Kolajen Doğal Hacim Booster - İnce telli saçlar için
*BC Fibre Clinix Keratin Mükemmel Kontrol Booster - Kabaran ve elektriklenen zor saçlar için