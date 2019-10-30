Bazı Tiroid Nodülleri Ameliyatsız Tedavi Edilebiliyor

Biyopsi yapılarak kanser olmadığı tespit edilen küçük nodüllerde, hastaların 6 aylık periyotlarla hekim kontrolüne gitmesi gerekiyor. Büyük nodüllerde de radyofrekans tekniği de nodülü küçültmek ve bir daha büyümesini önlemede oldukça başarılı oluyor.

Başta karaciğer tümörleri olmak üzere birçok hastalıkta uzun yıllardır kullanılan radyofrankans tedavisinin tiroid nodüllerinde kullanılması görece yeni bir yaklaşım. Tiroid gibi küçük boyutlarda olan, üstelik çevresinde çok miktarda damar ve sinirlerin bulunduğu bir organda, ince, narin ve kontrollü salınım yapan bir iğneye ihtiyaç duyuluyor.

Isı enerjisi kullanılarak nodül söndürülüyor

Radyofrekans (RF) tedavisinin zararlı radyasyon ışınlarıyla ilgisi yok. Bu tedavide herhangi bir ışın kullanılmaz. Radyofrekans (RF) tedavisinde kullanılan tek enerji türü, ısı enerjisidir. Tiroid nodülü, tiroid bezi içindeki şişlikler, yumrulardır. Tiroid bezini bir yastık olarak kabul edersek, nodülü de bu yastık içine sıkıştırılmış küçük bir balon olarak kabul edelim. Bu durumda Radyofrekans bu balonun söndürülmesi işlemidir.

Hastanede yatmaya gerek duyulmuyor

Lokal ya da genel anestezi altında uygulanan bu işlem, nodülün boyutuna göre yaklaşık 20-30 dakikada tamamlanıyor. Ucundan kontrollü olarak ısı yayan bir iğne, nodülün içine sokulur ve sistem aktiflenir. İğnenin ucundaki aktif bölümden nodül içine kontrollü olarak ısı verilir. Bu ısı temas ettiği hücreleri yakarak öldürür. Yeterli yanma sağlandığında, iğne nodülün içinden çekilerek işlem sonlandırılır.

Hastanede yatmaya gerek duyulmayan işlem sonrasında, birkaç saatlik hekim gözetiminde kalmak yeterli oluyor. Hasta aynı gün taburcu ediliyor. Hasta ilk birkaç gün süresince boyun ön bölgesinde bir miktar şişkinlik ve ağrı hissedebilir. Ancak bu, ağrı kesicilerle önlenebilen, şiddetli olmayan bir durumdur. Zaman içinde ölen hücreleri vücut temizler ve nodül çapı gitgide küçülür. İdeal sonuçlar 3-6 ay içinde alınır. İlk kontrol, işlemden bir hafta sonra yapılır. Daha sonra 3. ay ve 6. ay kontrolleriyle nihai sonuç elde edilir. Bu dönemde hastalar rahatlıkla günlük işlerini yapabilir. Herhangi bir diyet kısıtlamasına gerek yoktur.

Zehirli guatrda da etkili

Nodüle bağlı zehirli guatrı olan hasta grubunda da Radyofrekans uygulanarak nodül yakılabilir. Böylece zehirli guatra neden olan ve aşırı hormon üreten hücreler yok edilir. Tiroid bezinin fazla hormon salgısı ortadan kalkar. Hasta, ameliyat olmadan ya da radyoaktif iyot almadan hastalıktan kurtulmuş olur. Bununla birlikte çok özel durumlar dışında Radyofrekans tedavisi tiroid kanserinde kullanılmıyor. Kanserli olduğu biyopsiyle kanıtlanmış ya da kanser şüphesi yüksek olan nodüller için, günümüzde kabul edilen bilimsel yaklaşım cerrahi tedavidir.