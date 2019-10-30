Bazı Tiroid Nodülleri Ameliyatsız Tedavi Edilebiliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Geriİyi Yaşam Bazı Tiroid Nodülleri Ameliyatsız Tedavi Edilebiliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Bazı Tiroid Nodülleri Ameliyatsız Tedavi Edilebiliyor
İyi Yaşam

Bazı Tiroid Nodülleri Ameliyatsız Tedavi Edilebiliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bazı Tiroid Nodülleri Ameliyatsız Tedavi Edilebiliyor

"Türkiye'de her 6 kişiden birinde guatr görüldüğü; guatrlı her 6 kişiden birinde ise nodül tespit edildiği belirtildi. Endokrin Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Erhan Ayşan, tiroid nodüllerinin büyük bölümünün radyofrekans yöntemiyle ameliyatsız olarak tedavi edilebileceğini söyledi."

Biyopsi yapılarak kanser olmadığı tespit edilen küçük nodüllerde, hastaların 6 aylık periyotlarla hekim kontrolüne gitmesi gerekiyor. Büyük nodüllerde de radyofrekans tekniği de nodülü küçültmek ve bir daha büyümesini önlemede oldukça başarılı oluyor.

Başta karaciğer tümörleri olmak üzere birçok hastalıkta uzun yıllardır kullanılan radyofrankans tedavisinin tiroid nodüllerinde kullanılması görece yeni bir yaklaşım. Tiroid gibi küçük boyutlarda olan, üstelik çevresinde çok miktarda damar ve sinirlerin bulunduğu bir organda, ince, narin ve kontrollü salınım yapan bir iğneye ihtiyaç duyuluyor.

Isı enerjisi kullanılarak nodül söndürülüyor

Radyofrekans (RF) tedavisinin zararlı radyasyon ışınlarıyla ilgisi yok. Bu tedavide herhangi bir ışın kullanılmaz. Radyofrekans (RF) tedavisinde kullanılan tek enerji türü, ısı enerjisidir. Tiroid nodülü, tiroid bezi içindeki şişlikler, yumrulardır. Tiroid bezini bir yastık olarak kabul edersek, nodülü de bu yastık içine sıkıştırılmış küçük bir balon olarak kabul edelim. Bu durumda Radyofrekans bu balonun söndürülmesi işlemidir.

Hastanede yatmaya gerek duyulmuyor

Lokal ya da genel anestezi altında uygulanan bu işlem, nodülün boyutuna göre yaklaşık 20-30 dakikada tamamlanıyor. Ucundan kontrollü olarak ısı yayan bir iğne, nodülün içine sokulur ve sistem aktiflenir. İğnenin ucundaki aktif bölümden nodül içine kontrollü olarak ısı verilir. Bu ısı temas ettiği hücreleri yakarak öldürür. Yeterli yanma sağlandığında, iğne nodülün içinden çekilerek işlem sonlandırılır.

Hastanede yatmaya gerek duyulmayan işlem sonrasında, birkaç saatlik hekim gözetiminde kalmak yeterli oluyor. Hasta aynı gün taburcu ediliyor. Hasta ilk birkaç gün süresince boyun ön bölgesinde bir miktar şişkinlik ve ağrı hissedebilir. Ancak bu, ağrı kesicilerle önlenebilen, şiddetli olmayan bir durumdur. Zaman içinde ölen hücreleri vücut temizler ve nodül çapı gitgide küçülür. İdeal sonuçlar 3-6 ay içinde alınır. İlk kontrol, işlemden bir hafta sonra yapılır. Daha sonra 3. ay ve 6. ay kontrolleriyle nihai sonuç elde edilir. Bu dönemde hastalar rahatlıkla günlük işlerini yapabilir. Herhangi bir diyet kısıtlamasına gerek yoktur.

Zehirli guatrda da etkili

Nodüle bağlı zehirli guatrı olan hasta grubunda da Radyofrekans uygulanarak nodül yakılabilir. Böylece zehirli guatra neden olan ve aşırı hormon üreten hücreler yok edilir. Tiroid bezinin fazla hormon salgısı ortadan kalkar. Hasta, ameliyat olmadan ya da radyoaktif iyot almadan hastalıktan kurtulmuş olur. Bununla birlikte çok özel durumlar dışında Radyofrekans tedavisi tiroid kanserinde kullanılmıyor. Kanserli olduğu biyopsiyle kanıtlanmış ya da kanser şüphesi yüksek olan nodüller için, günümüzde kabul edilen bilimsel yaklaşım cerrahi tedavidir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi