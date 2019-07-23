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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Başak Burcu - Özellikler

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"Başak Burcu - Özellikler"

Başak Takım Yıldızı (Astronomi)

Başak takımyıldızının ilk dekanatında Coma, ikincisinde başlıca yıldızları Bungula ve Aguna olan Centaurus bulunur.

Üçüncü dekanatta, ekliptiğe daha yakın bir yerde ise Caphir ve Spica yani Tohum yer alır.

Mitoloji

Başak burcu bereket tanrıçaları ile özdeşleştirilir.

Tek bir bereket tanrıçasının sembolize edemeyeceği Başak burcu, en iyi Zeus ve Themis'in kızı Astraia ile anlatılır. Namuslu ve erdemli bir bakire olan Astraia, aynı zamanda adaleti de temsil eder.

Bir dönem insanlar arasında yaşamına devam eden tanrıça, insanlar arasında ahlaksızlığın ve yozluğun artmasıyla beraber kızkardeşi Pudicitia (Utanç) ile birlikte gökyüzüne geri döner ve Başak burcunu oluşturur.

Sembol

Bazı eski zodyaklarda bu burç yere, yüzükoyun uzanmış yatan bir bakire ile sembolize edilir ve zodyaktaki tek feminen figürdür. Bir elinde sivri uçlu bir asa tutan bakirenin diğer elinde verimliliğin sembolü olan bir başak vardır.

Antik zamanlardan bu yana tanrıça İsis, İştar, Persephone ile, hatta daha sonra Bakire Meryem ile özdeşleştirilir.

Yaşam

Başak evresinde birey, aileye olan bağımlılığından kurtulmak için değerlerini saptama ve seçimlerini yapma aşamasına gelir.

Buradaki temel fonksiyon muhakeme yeteneğidir. Muhakeme ederek, ayırımına vardığı, özümsediği şeyleri bünyesine entegre edip, kendinden bir parça haline getiren Başak, aileye olan bağımlılığından kurtularak, yaşamını devam ettirebilmek için çalışmak zorundadır. Yani kendini, enerjilerini belli bir alana kanalize ederek, tüm detaylarıyla uzmanlaşmak durumundadır. Artık vücut ve ruhun birbirinden ayrılması ve farklılığın anlaşılması söz konusudur.

Başak, eğer kendi içinde vücudu-ruhu ile uyum sağlayabilirse sağlığı da iyi olur. Seçilen yiyecekler, giyim, egzersiz, eşlik eden insanlar bile sağlık durumunu etkileyebilir.

Tüm yapılan seçimlerin birbiri ile uyum içinde olması gerekir. Aynı zamanda vücudun ve ruhun bütün oldukları, uyumla, koordinasyon içinde yaşaması gerektiği benimsenmelidir.

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