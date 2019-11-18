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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kültür Sanat

Bana Fark Etmez Diyerek Hayatın Dayattığı Zincirleri Kırın

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Bana Fark Etmez Diyerek Hayatın Dayattığı Zincirleri Kırın

"Macaron Yayınları, kişisel gelişim alanında kaynak niteliğindeki “Bana Fark Etmez” isimli kitabı okuyucuların beğenisine sundu. Kişisel gelişim uzmanı Turhan Güldaş’ın kaleme aldığı kitap; “Bana Fark Etmez” diyebilen davranış kalıplarının yarattığı mucizevi sonuçları anlatıyor. "

Kişisel gelişim alanının sevilen ismi Turhan Güldaş’ın yeni kitabı Macaron Yayınları’ndan piyasaya çıktı. Okuyucuların başucu kitabı niteliğindeki Yaşam Sihirbazı kitabının ardından ebeveynler için çocuk yetiştirmede yol haritası sunan “Süper Çocuk Yetiştirmenin Sırları” kitabını kaleme alan Turhan Güldaş, yepyeni kitabı “Bana Fark Etmez”i okuyucuların beğenisine sundu. 

GELİŞMİŞ KİŞİLİK YAPISININ RUH HALİ

Kişisel Gelişim Uzmanı Turhan Güldaş yeni kitabında; hayatın zorluklarına karşı her şartta “Benim için hiç dert değil” diyebilmenin hatta “Bana fark etmez” diyerek bir hayat felsefesi yaratabilmenin püf noktalarını paylaşıyor. “Bana Fark Etmez”de Turhan Güldaş; kendinden emin, rahat ve bildiğinin farkında olan gelişmiş kişilik yapısının ruh halinden bahsediyor. Bu sayede aşılabilecek engelleri, kırılacak zincirleri, değişecek yanlış davranışları ve bireylerin yakalayabileceği mutluluk seviyesini gösteriyor.   

Okuyucular; “Bana Fark Etmez” diyerek uyguladıkları davranış kalıpları sayesinde yeni bir güçle tanışacaklar. Hayatlarında tahmin edemeyecekleri, başkalarının mucize diye nitelendireceği sonuçlar elde edecekler. Örneğin rahat bir yaşam tarzı, stressiz ve sakin bir psikoloji, güçlü bir kişilik yapısı… Bu kitabın öğretileriyle yüz ifadeleri, bakışlar ve hatta beden dili bile değişecek.

“Bana Fark Etmez” diyerek zihinlerdeki ve çevrenizdeki genişlemeyi hissedeceğiniz bu kitap, okuyanların kişisel gelişimine ve ideal hayat tarzına ulaşmasına yardımcı olmayı hedefliyor.  Macaron Yayınları’ndan piyasaya çıkan Turhan Güldaş’ın yeni kişisel gelişim kitabı “Bana Fark Etmez” tüm Türkiye’de kitap satış noktalarında ve internet satışında.

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