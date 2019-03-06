Bamya Tohumu Nedir? Bamya Tohumunun Faydaları Nelerdir?
"Bamya sebzesi kadar bamya tohumu da sağlık saçıyor. Peki son zamanlarda faydalarıyla çokça merak edilen bamya tohumu nedir? Bamya tohumunun faydaları nelerdir?"
Potasyum, B vitamini, C vitamini, folik asit, demir ve kalsiyum gibi birçok açıdan zengin olan ve diyet listelerinin başında yer alan bamyanın tohumu da son zamanlarda oldukça popüler!
Diz ve eklem sorunlarına iyi geldiği bilinen bamya tohumunun faydalarını saymakla bitmiyor. Eklem sıvısı hücrelerinin gelişimini teşvik eden bamya tohumunun buyurun diğer faydalarına bakalım…
Bamya tohumu kan şekerini düşürmeye yardımcı olur ve vücudun kan şekeri oranını düzenler.
Lif oranı oldukça yüksek bir gıda olduğu için uzun süre tok tutacak bu da daha az kalori almanızı sağlayacak.
Mideyi korur, kabızlık sorunu yaşayanlar için en doğal yöntem olarak bamya tohumunu söyleyebiliriz.
Bamya tohumu gün içerisinde fazlaca yorulanlar için oldukça etkili oluyor. Günlük yorgunluklarınızın azalmasına yardımcı olur, geç yorulmanızı sağlayarak vücuda direnç verir.
Göz sağlığı için de tavsiye edilir. Göz retinasına oldukça faydası vardır. Kataraktı önlemeye yardımcıdır.
Bamya tohumu kahve olarak içildiğinde bronşite olan muhteşem etkisini kısa bir sürede gösterebilir. Bunun için düzenli bir şekilde bu tohumu kullanmaya devam etmelisiniz.
Bronşit için bamya tohumu faydalarından yararlanılacak ise bu tohum aynen kahve çekirdeği gibi kavrulur ve ardından çekilir. Daha sonra şekersiz olarak kahve yapar gibi bu tohum içilir ve üzerine bir süre herhangi bir şey tüketilmez. Bamya tohumu, bronşit için kullanılan en etkili bitkisel ilaçtır.
Göğüs sertliği çeken ve sürekli boğazının altında gıcık olan insanlar içinde bamya tohumunun etkisi büyük! Bamya tohumunun çekirdekleri ezilerek su ile karıştırılmalı. Ortaya çıkan bitkisel ilaç niteliğindeki karışımın bu sorunların çözülmesinde insanlar üzerinde oldukça hızlı etki gösterdiğini söyleyebiliriz.
BAMYA TOHUMU NASIL KULLANILIR?
Bamyanın kabuğunu ve tohumunu kaynatarak tüketebilirsiniz.
Her türlü et ve sebze güveçlerinize bamyayı ekleyerek daha fazla doyum sağlayabilirsiniz.
Bamya tüketirken aşırıya kaçmadığınız sürece size ve sağlığınıza çok büyük faydalarını görmeniz uzun sürmeyecek. Düzenli ve sürekli kullanım tüm faydaları görmenizi sağlayabilir. Anca düzensiz ve dengesiz bamya tüketimi size faydadan çok zarar sağlayabilir.