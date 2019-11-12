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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Balık Her Yaşta Tüketilmeli

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Balık Her Yaşta Tüketilmeli

"Balık sezonunun açılmasını ardından bollaşan balık tüketimini değerlendiren Prof. Dr. Candan Varlık ve Prof. Dr. Kamil Bostan, balığın her yaşta tüketilmesi gereken diyet bir gıda olduğunu söyledi."

Taze balık tüketimi için en uygun mevsim başladı. Haftada en az iki kez balık tüketmek, sağlık açısından son derece önemli. Balık, doğanın insanlığa sunduğu mükemmel bir diyet gıdadır.

Balık proteini organizmanın dışarıdan almak zorunda olduğu tüm amino asitleri en uygun oranda içerir.  Beslenme açısından çok önemli bir amino asit olan ‘Lizin’ aminoasidini fazlasıyla bulundurur. Balık yağında doymamış yağ asitleri oldukça fazladır. Özellikle Omega-3 ve Omega-6 gurubu yağ asitleri yönünden değerli bir kaynaktır. Balık etinde bağ dokunun yok denecek kadar az olması, sindirim aşçısından su ürünlerini kolay sindirilebilir gıda yapar. Mineral madde yönünden de fosfor, kalsiyum ve magnezyum yönünden yararlıdır. A ve D vitaminleri yönünden zengindir.

Mevsimin balığı hangileri?

Şu an içinde yaşanan mevsimin balığının hamsi, istavrit, mezgit, palamut ve lüfer. Av yasağına uyulmadığı için lüfer ve uskumru gibi balıklarda azalma yaşanıyor ve uskumru zamanı olmasına rağmen balıkçılarda uskumru bulunmuyor. Ege ve Akdeniz’e göre Karadeniz daha fazla balık çeşidine sahip. Bunun sebebi ise Karadeniz’e dökülen tatlı su miktarının diğer denizlere göre daha fazla olması. 

Taze balık nasıl anlaşılır?

Balığın üstüne bastırdığınızda bir çukur oluşuyorsa ve bu çukur bir süre öyle kalıyorsa, balığın gözleri bulanıksa ve solungaçları matlaşmışsa buzhane balığıdır. Taze balık deniz kokar. Marketten donmuş balık aldıysanız poşetinde sızıntı olmamasına dikkat edin, çünkü eğer sızıntı varsa o balık taze değildir. Eğer marketlerdeki balıklar usulüne göre dondurulmuşsa ve paketlenmişse o zaman tüketilebilir. Dondurulmuş ürün en sağlıklı üründür denebilir. Besin kalitesinde çok fazla düşme olmaz. Çözdürme işini de doğru yapmak gerekir. Evde balığı dondurmak çok sağlıklı değil ama dondurmak isterseniz içini temizleyip, kanını alıp dondurabilirsiniz. Besin değerini kaybetmemesi için aldığınız balığı bir hafta içerisinde tüketmeniz gerekir.

Midye güvenilir yerlerde yenmeli?

Sokakta, köşe başlarında ve hemen her yerde hızla tüketilen ve çok sevilen midyeler hijyen açısından tehlikeli. Yapılan araştırmalarda bazı firmaların yaptıkları midyelerde sıkıntı görülmedi fakat sokak satıcılarından alınan midyelerde arzu edilmeyen maddelerle karşılaşıldı. Sokak satıcılarından midye yemek risklidir. Midyenin avlandığı yer de çok önemlidir çünkü midye avcılığı sahile yakın yerde yapılır açık denizde değil. Denizin de en kirli olduğu yerler sahillerdir, içinde ağır metal barındırır. Bu yüzden tüketme miktarınız önemlidir.

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