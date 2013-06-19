Balayına Çıkarken Bunları Atlamayın!
"Hayatınızın erkeğiyle dünyaevine girdikten sonra ayarladığınız romantik balayı için mutluluk sarhoşluğundan bazı detayları unutabilirsiniz."
Uzun ve yorucu bir düğün süreci sonrasında huzuru ve yeni eşinizle yaşayacağınız harika bir tatili planlarken, göz önünde tutacağınız detaylarla unutulmaz anlar yaşamanız daha da mümkün olacaktır.
Öncelikle balayına çıkmadan önce tatil sırasında harcayabileceğiniz bütçeyi ayarlayarak bunun dışına çıkmamaya özen gösterin. Planlarınızı artık çift kişilik yapmaya alışmak zorundasınız. Balayının ikiniz için de çok özel geçmesini istiyorsanız, tüm hayallerinizi ortaya döküp yapabileceklerinize birlikte karar verin.
Kalacağınız yer için rezervasyon yaptırırken istediğiniz detayları mutlaka belirtin. Bütçenize göre büyük bir oda ya da içinizi açacak bir deniz manzarası sizi mutlu edecektir. Uçakla ulaşım sağlayacaksanız düğünün ertesi günü erken saate bilet almamaya dikkat edin. Düğün sonrası evinizde 1 gün geçirdikten sonra, gece ya da ertesi sabah yola çıkmak, tatilinize daha enerjik başlamanıza yardımcı olacaktır.
Sonuçta düğün yorgunluğunu atmanız uzun sürecektir. Romantik bir gece hayallerinizi süslüyorsa, mutlaka şık bir gece kıyafeti ve buna uygun ayakkabılarınızı yanınızda götürün. Son olarak telaşla fotoğraf makinenizi, şarj aletinizi ya da kullanmanız gereken bir ilacı unutmanız ihtimaline karşı, valizinizi kontrol etmenizde yarar var.