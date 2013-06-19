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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Mahmure >Aşk İlişkiler >Evlilik>Balayına Çıkarken Bunları Atlamayın!
Evlilik

Balayına Çıkarken Bunları Atlamayın!

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Balayına Çıkarken Bunları Atlamayın!

"Hayatınızın erkeğiyle dünyaevine girdikten sonra ayarladığınız romantik balayı için mutluluk sarhoşluğundan bazı detayları unutabilirsiniz."

Uzun ve yorucu bir düğün süreci sonrasında huzuru ve yeni eşinizle yaşayacağınız harika bir tatili planlarken, göz önünde tutacağınız detaylarla unutulmaz anlar yaşamanız daha da mümkün olacaktır.

Öncelikle balayına çıkmadan önce tatil sırasında harcayabileceğiniz bütçeyi ayarlayarak bunun dışına çıkmamaya özen gösterin. Planlarınızı artık çift kişilik yapmaya alışmak zorundasınız. Balayının ikiniz için de çok özel geçmesini istiyorsanız, tüm hayallerinizi ortaya döküp yapabileceklerinize birlikte karar verin.

Balayına Çıkarken Bunları Atlamayın

Kalacağınız yer için rezervasyon yaptırırken istediğiniz detayları mutlaka belirtin. Bütçenize göre büyük bir oda ya da içinizi açacak bir deniz manzarası sizi mutlu edecektir. Uçakla ulaşım sağlayacaksanız düğünün ertesi günü erken saate bilet almamaya dikkat edin. Düğün sonrası evinizde 1 gün geçirdikten sonra, gece ya da ertesi sabah yola çıkmak, tatilinize daha enerjik başlamanıza yardımcı olacaktır. 

Sonuçta düğün yorgunluğunu atmanız uzun sürecektir. Romantik bir gece hayallerinizi süslüyorsa, mutlaka şık bir gece kıyafeti ve buna uygun ayakkabılarınızı yanınızda götürün. Son olarak telaşla fotoğraf makinenizi, şarj aletinizi ya da kullanmanız gereken bir ilacı unutmanız ihtimaline karşı, valizinizi kontrol etmenizde yarar var.

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