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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Güzellik Reçeteleri

Bal ile Yapılabilecek 5 Ev Yapımı Maske

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Bal ile Yapılabilecek 5 Ev Yapımı Maske

"Bal, cilde yumuşaklık ve parlaklık verir. Balın anti bakteriyel özelliğinden dolayı farklı deri rahatsızlıklarının ve cilt tedavilerinde de sıkça kullanılır. Siz de evinizde bal ile birçok maske hazırlayabilirsiniz. İşte bal ile yapabileceğiniz 5 ev yapımı maske tarifi..."

CİLT CANLANDIRICI MASKE

  • Rendelenmiş yarım elmayı 1 yemek kaşığı bal ve ezilmiş yarım muz ile karıştırın. 
  • Göz çevresinden uzak tutarak yüzünüze ve boynunuza sürün. 
  • 15-20 dakika bekledikten sonra ılık suyla durulayın ve havlu ile kurulayın.

KIRIŞIKLIKLARA KARŞI EV YAPIMI MASKE

  • 1 yemek kaşığı limon suyu, 2 yemek kaşığı bal ve 2 yemek kaşığı suyu bir kapta krem kıvamına gelinceye kadar karıştırın.
  • Göz çevresi hariç tüm yüzünüze sürün. 
  • 10-15 dakika kadar bekletin.
  • Ilık suyla yıkayıp durulayın.

CİLDİ SIKILAŞTIRAN MASKE

  • 1 yumurta sarısı, 1 tatlı kaşığı badem yağı, 1 yemek kaşığı balı bir kaba alıp krem kıvamına gelinceye kadar karıştırın.
  • Göz çevresi hariç tüm yüzünüze ve boynunuza sürüp 5-10 dakika bekleyin.
  • Ilık suyla yıkayıp durulayın ve ılık havlu ile tampon yaparak kurulayın.

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Bal ile Yapılabilecek 5 Ev Yapımı Maske

SİVİLCELER İÇİN BALLI MASKE

  • 1 kahve fincanı bal, 1 poşet yeşil çay ve 1 ampul C vitaminini doğrayıcıda krem haline gelinceye kadar ezin.
  • Göz çevresi hariç tüm yüzünüze dairesel hareketlerle masaj yaparak yedirin.
  • Ilık suyla yıkayıp havlu ile tampon yaparak kurulayın.

CİLT BESLEYİCİ MASKE

  • 2 yemek kaşığı bal ile 2 yemek kaşığı pirinç ununu karıştırın.
  • Ayrı bir yerde kar halinde çırpılmış bir yumurta akını ilave edip karıştırın.
  • Maskeyi göz çevresi hariç tüm yüz ve boynunuza sürüp 10 dakika bekletin.
  • Ilık suyla durulayıp kurulayın.

MAHMURE ÖZEL

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