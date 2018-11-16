Bağırsak Floranızı Ev Yapımı Turşu İle Onarın
"Düzensiz beslenmek, işlenmiş gıdalar tüketmek, asitli, şekerli içecekler içmek ve stres bağırsak sağlığını bozarak birçok hastalığa neden oluyor. Evde yapılan doğal ve probiyotik açısından zengin, turşu gibi fermente gıdalar tüketmenin, bozulan bağırsak duvarını hem onardığını hem de güçlendirdiğini anlatan Beslenme Danışmanı Uz. Dyt. Yeşim Temel Özcan, ev yapımı turşu tarifi verdi."
Düzenli, sağlıklı beslenerek ve fermente gıda tüketimi artırılarak bağırsak florasındaki probiyotikler korunup, çoğaltılabiliyor. Hazır fermente gıdalar yerine ev ortamında, içinde katkı maddesi bulunmadan yapılan fermente gıdalar tercih edilmelidir. Evde yapılan turşular, bağırsak florasını yenilemek ve güçlendirmek için tüketilecek gıdaların başında geliyor.
BAĞIRSAK DOSTU LAHANA TURŞUSU TARİFİ
Malzemeler:
*1 orta boy lahana
*1 baş yerli sarımsak
*2 kapalı avuç kaya tuzu
*1 su bardağı peynir altı suyu
*Yeteri kadar içme suyu
Hazırlanışı:
1 orta boy lahanayı yıkadıktan sonra kapuska yapar gibi dilimleyin ve kaya tuzu ile iyice ovalayın. Kuru ve temiz cam kavanoza lahanaları bastırarak ve aralara dilimlenmiş sarımsaklar ilave ederek (isteğe göre konmayabilir de ) kavanoz kapağından 1 karış aşağıda kalacak şekilde lahanaları doldurun.
Varsa yoğurma sırasında çıkan lahananın suyunu da ilave edin.1 su bardağı peynir altı suyu ekleyerek turşunun probiyotik olmasını sağlayın. Çünkü turşunun mayalanması için başlangıç mayası gerekiyor ve peynir altı suyu bunu sağlıyor. Kapağa kadar olan boşluğu da içme suyu ile tamamlayabilirsiniz. Kapakla turşu suyu arasında fermantasyon sırasında taşma olmasın diye 2 parmak boşluk bırakmalı ve kavanozun ağzını sıkıca kapatmalısınız.
Turşu, karanlık bir ortamda en az 1 ay beklettikten sonra kullanıma hazır hale geliyor. Fermantasyon süreci biten ve yemeğe hazır hale gelen turşunun suyundan, yemeklerden 5 dakika önce 2 yemek kaşığı için, daha sonra yemek yiyin. Turşunun posasını da yemekle beraber tüketin. Bu şekilde tüketildiğinde mide ekşimesi, hazımsızlık ve yanmalar meydana gelmeyecektir.