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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bağırsak Alzheimer'ı Nedir?

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Bağırsak Alzheimer'ı Nedir?

"Şişmanlığın en büyük nedenlerinden birisi olan 'Bağırsak Alzheimer’ı nedir, dikkat edilmez ise ne gibi sorunlara neden olur? Dr. Fevzi Özgönül anlattı..."

Bağırsak Alzheimer’ı başlayınca 2. beynimiz olan bağırsaklarımız yediklerinizi sindirmeyi unutuyor ve sindiremediğimiz besinler nedeniyle şişmanlıyoruz. Yediklerimiz değil sindiremediklerimiz bizi şişmanlatır. Bağırsak Alzheimer’ı olan kişi sindirimi unuttuğu için şişmanlıyor.

Bağırsak Alzheimer'ı nedir?

Alzheimer hastalığı hafızayı ve düşünme becerilerini ve basit işlevleri yerine getirmeyi zamanla yok eden dejeneratif ve ilerleyen bir hastalıktır. Son yıllarda ‘ikinci beynimiz’ olarak adlandırdığımız bağırsakların Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklarla ilgili olduğuna dair birçok çalışma vardır.

Bağırsak mikrobiyotasındaki bozulmanın Alzheimer gibi bazı hastalıkların ilerlemesine veya hastalık oluşumuna neden olabileceğine dair sonuçlar oldukça fazladır. Bunun yanında şişmalığın en büyük sebeplerinin başında, ise bağırsaklarınızın Alzheimer olması geliyor. Alzheimerda nasıl beyin etrafındaki olayları unutur hatırlamazsa, İkinci beynimiz bağırsaklarımızın alzheimer olması da yemekleri hatırlamaması ve bir çok yiyeceğin sindirimini gerçekleştirememesi anlamına geliyor.

Bağırsak Alzheimer'ı neden olur?

Sürekli tek tip beslenirseniz bağırsaklarınız yediklerinize fazlaca alışıyor ve aktif çalışması azalıyor. Hal böyle olunca da birçok yediğiniz yiyeceği sindiremiyorsunuz. Uzun süre ekmek arası, tatlı ve hamur işi tipi öğünler veya pratik olsun diye sürekli  tavuklu salata, ton balıklı salata  gibi yemekler yiyorsanız aslında bağırsaklarınızı tembelleştiriyorsunuz.

Bağırsak Alzheimerı Nedir

Bulmaca ve sudoku ya da benzeri uygulamalarla nasıl beyin pratiği yapıyorsanız bağırsaklarınızın gerçek görevini yerine getirebilmesi yani yediklerinizi sindirebilmesi için de pratik yaptırın; zeytinyağlılar, kurubaklagiller, çorbalar, et yemekleri, salatalar, tencere yemekleri gibi sağlıklı seçeneklerden olan  bütün yemeklerden yiyin, tek tip beslenmeyin. Unutkan bağırsaklardan kurtulmak için çeşit çeşit sağlıklı yiyin.

Bağırsak Alzheimer'ına neden olan ve sindirimi bozan nedenler

1- Uzun süre tek tip beslenmek besinlere alışıp bağırsanızın çalışmasını ve verimini azaltmak

2- Ekmek, hamur işi, tatlı gibi basit şeker ağırlıklı beslenmek

3- Geç kahvaltı yapmak ve buna bağlı erken akşam yemeği yiyerek günü tamamlamak

4- Ara öğün tüketmek

5- Özellikle gece tüketilen meyvelere bağlı fruktoz bombardımanı

6- Tüm bunlara bağlı olarak bağırsak florasının bozulması yani mikrobiatanın, patojen bakteriler tarafından işgali de bu süreci hızlandırıyor.

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