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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bacak İncelten 5 Hareket

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Bacak İncelten 5 Hareket

"Biçimli, dik kalça ve ince bacaklar her kadının hayalidir. Fakat çoğu kadının en çok şikayetçi olduğu bölgelerden biridir kalça ve bacaklar. İşte bacakları inceltecek 5 pratik hareket..."

1-LUNGE HAREKETİ:

Bu hareketi yaparken ayakta dik bir şekilde durun. Dizinizi büküp bir ayağınızı öne doğru getirin ve geride kalan ayağınızı geriye doğru esnetin. Bu pozisyonda diziniz yere değmeyecek şekilde bir iki saniye bekleyin. Ardından diğer bacağınıza geçin.

Bu hareketi 3 set 15 tekrar ile yapabilirsiniz. Bu hareket hem bacaklardaki selülit oluşumunu engeller hem de bacakları incelir.

2-SİDE LUNGE HAREKETİ:

Bu hareket için ayaklarınızı bel hizanıza kadar açın. Ardından sağa tarafa doğru eğilin ve vücudunuzu yere doğru eğin. Bu hareketi yaparken vücudunuzun üst kısmının dik durması gerekiyor. Hareketi yaptıktan sonra bacaklarınızdan güç alarak ilk pozisyonunuza dönün. Diğer taraf için de aynı hareleti tekrarlayın.

Side lunge hareketini 3 set 15 tekrar şeklinde uygulayabilirsiniz.Bacak İncelten 5 Hareket

3-KÖPRÜ HAREKETİ: 

Köprü hareketi için yere sırtüstü uzanın ve ayaklarınızı yere doğru kırın. Karın kaslarınız iyice sıkın ve kalçanızdan itibaren vücudunuzu yukarı doğru kaldırın.

Köprü hareketini 3 set 15 tekrar şeklinde uygulayabilirsiniz. Bu hareketle kalçanızı sıkıştıracağınız gibi bacaklarınızı da inceltebilirsiniz. 

Bacak İncelten 5 Hareket

4-LEG RAİSE- AYAKTA BACAK AÇMA HAREKETİ:

Ayakta bacak açma hareketi için düz ve dik bir şekilde pozisyon alın. Elleriniz kalçada olacak şekilde, dizleri bükmeden sağ ayağınızı sağ dizinizi bükmeden yana doğru havaya kaldırın. Bir bacağı yaptıktan sonra diğer bacağa geçin.

Bacak açma hareketini 3 set 10 tekrar yapabilirsiniz. Bacak ve kalça bölgenizi çalıştırıp sıkılaşmasını sağlar. Bu hareketi yaparken daha fazla yağ yakmak istiyorsanız hareketi ağırlıkla beraber yapabilirsiniz. 

5-SUMO SQUAT: 

Sumo squat hareketi için dik bir şekilde ayakta durun. Ayaklarınızı kalça genişliğinden daha fazla olacak şekilde iki yana açın. Açtıktan sonra yavaşça oturur şekilde aşağıya doğru inin, birkaç saniye bu pozisyonda bekledikten sonra kalkın ve başlangıç pozisyonuna dönün.

Bu hareketi 3 set 15 tekrar yapabilirsiniz. Bu hareketle iç bacaklarınızı çalıştırıp selülit oluşumunu engelleyebilirsiniz. 

Bacak İncelten 5 Hareket

MAHMURE ÖZEL

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