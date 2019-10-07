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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriEtkinlik Rehberi Babylon’da Bu Hafta! – 7 Ekim
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Etkinlik Rehberi>Babylon’da Bu Hafta! – 7 Ekim
Etkinlik Rehberi

Babylon’da Bu Hafta! – 7 Ekim

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Babylon’da Bu Hafta! – 7 Ekim

"“Şimdi. Burada. Beraber.” diyerek sezona kapılarını açan Babylon’da bu hafta; Türkiye rock müzik sahnesinin güçlü isimlerinden Redd, Türkçe pop şarkılar eşiliğinde 90’lı yıllara geri döneceğiniz Hey Gidi Günler partisi ve Filistin’in asi sesleri olarak anılan Palestine Underground var. "

Redd – 10 Ekim Perşembe

Türkiye Rock müzik sahnesinin güçlü isimlerinden Redd, 10 Ekim akşamı Babylon sahnede.

İlk albümleri “50/50”yi 2005 yılında yayımlayan Redd, kariyerine “Kirli Suyunda Parıltılar”, “Plastik Çiçekler ve Böcek”, “Gecenin Fişi Yok”, “21” ve “Hayat Kaçık Bir Uykudur” albümleri ile devam etti. 2016 yılında çıkardıkları “Mükemmel Boşluk” ile müzik dünyasındaki yerini sağlamlaştıran Redd, geçtiğimiz Mart ayında yeni albümü "Yersiz Göksüz Zamanlar”ı dinleyicisiyle paylaştı.

Hey Gidi Günler – 11 Ekim Cuma

Türkçe pop şarkılar eşliğinde 90’lı yıllara geri döneceğiniz Babylon’un yeni partisi “Hey Gidi Günler” 11 Ekim Cuma gecesi sizleri bekliyor.

Sarp Dakni ve Berke Yavuz’un kabin başında olacağı gecede 90’lar hit Türkçe pop şarkılarından oluşan seçkiyle zamanda yolculuğa çıkacaksınız.

Palestine Underground – 12 Ekim Cumartesi

“Filistin’in asi sesleri” olarak anılan, müziği ve gece hayatını bir direniş pratiği haline getirmiş techno DJ’ler, MC’ler ve hip-hop prodüktörlerinden oluşan Palestine Underground; kolektif bünyesindeki Muqata’a, Jazar Crew, Oddz ve BLTNM ile 12 Ekim’de Babylon’da.

 

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