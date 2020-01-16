Babylon’da Bu Hafta! 17 Ocak – 18 Ocak

Radyo Eksen Partisi – 17 Ocak Cuma

İçlerinden geldiği gibi çalan Radyo Eksen DJ’leri, Gülşah Güray, Güven Yıldız ve Gülşah Turgut, 17 Ocak Cuma gecesi Babylon’da Radyo Eksen Partisi için setin başına geçiyor.

Radyo Eksen DJ’leri indie rock’tan ska’ya, punk’tan hip-hop’a uzanan sınırsız seçkileriyle katılımcıları geç saatlere kadar dans pistinde tutmayı garanti ediyor.

Güneşin Kadınları: Yasemin Mori – 18 Ocak Cumartesi

Rock, caz ve punk’tan beslenen kendine özgü stiliyle, her zaman farklı seslerin arayışında olan müzisyen ve şarkı yazarı Yasemin Mori; 18 Ocak’ta “Güneşin Kadınları” serisi kapsamında Babylon’da.

“Hayvanlar” albümüyle dikkatleri üzerine çeken Yasemin Mori; “Aslında Bir Konu Var”, “Nolur”, “Arjantin” ve “Mutsuz Punk” gibi sevilen, kült şarkıların yaratıcısı olarak yerli rock sahnesinde yeni bir akımın temsilcisi olmayı başardı.

Farklı seslerin arayışında müzikal çerçevesini genişleten Mori’nin son albümü; ismini, İspanyolca’da sözünü sakınmayan kadınlar için kullanılan “Estrella”dan alıyor.

Babylon ahalisini sezon boyunca “Şimdi. Burada. Beraber.” olmaya davet ediyor.