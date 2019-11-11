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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriEtkinlik Rehberi Babylon’da Bu Hafta! – 14-15-16 Kasım
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Etkinlik Rehberi>Babylon’da Bu Hafta! – 14-15-16 Kasım
Etkinlik Rehberi

Babylon’da Bu Hafta! – 14-15-16 Kasım

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Babylon’da Bu Hafta! – 14-15-16 Kasım

"Babylon bu hafta; cazın sıradışı ekipleri arasında gösterilen kontrbas, davul ve piyano üçlüsü The Bad Plus, Garanti BBVA Konserleri kapsamında İngiliz funk’ının kilometre taşları arasına girmiş öncü topluluk Cymande, ve Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars ile “Şimdi. Burada. Beraber” olmaya davet ediyor."

The Bad Plus – 14 Kasım Perşembe

1990’da Ethan Iverson, Reid Anderson ve David King’in bir araya gelmesiyle tohumları atılan caz üçlüsü The Bad Plus, çıkış albümü “Motel”i 2000 yılında yayımladı. Albümlerinde orijinal kompozisyonlarının yanı sıra Nirvana, ABBA, The Bee Gees, Pink Floyd, David Bowie, Blondie, Black Sabbath, Yes, The Flaming Lips gibi grupların klasik parçalarına getirdikleri caz yorumlarıyla beğeni toplayan ekip; müzik kariyeri boyunca 13 albüm yayımladı. The Bad Plus 14 Kasım’da Babylon’da.

Garanti BBVA Konserleri: Cymande -  15 Kasım Cuma

Karayip kökenlerinden beslenerek reggae ritimlerini funk, soul, R&B, caz ve rock’la birleştirerek sound’larını oluşturan Cymande; 1970’lerin başında funk sahnesinin öncüleri arasında yer aldı. Kariyerleri boyunca Al Green, Jerry Butler, Patti La Belle, Billy Preston, Ramsey Lewis gibi birçok önemli isimle aynı sahneyi paylaştı. Cymande, R&B, soul ve cazın Rastafaryan ritimlerle buluştuğu sound’larını “nyah-rock” olarak tanımlıyor. 15 Kasım Cuma akşamı Babylon’da sahne alacak grup müziklerini birliktelik, barış ve sevgi çevresinde şekillendirerek dinleyicisiyle paylaşıyor.

Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars – 16 Kasım Cumartesi

Turcolatino akımının öncüsü olan Ayhan Sicimoğlu, Türkiye’de Latin müziğini sevdiren bir sanatçı olmasının yanı sıra yıllardır sunduğu gezi ve kültür programlarıyla da hayatın farklı renklerini öne çıkarıyor. 16 Kasım Cumartesi akşamı, Ayhan Sicimoğlu’nun “Latin All Stars” orkestrasıyla seslendireceği Bolero'lar, salsa'lar, cha cha'lar ve özel sürprizler Babylon’da.

Babylon ahalisini “Şimdi. Burada. Beraber.” olmaya davet ediyor.

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