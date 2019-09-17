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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Etkinlik Rehberi

Babylon Yeni Sezona “Şimdi. Burada. Beraber” Diyerek Başladı

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Babylon Yeni Sezona “Şimdi. Burada. Beraber” Diyerek Başladı

"20. yılını kutlayan Babylon, 14 Eylül Cumartesi akşamı “Şimdi. Burada. Beraber.” diyerek yeni sezona kapılarını açtı."

Olur olmadık anların çıkacağı, durduk yere çiçeklerin açacağı, planların evde kalacağı, farklı coğrafyalardan yepyeni keşiflerle dolu Babylon’un yeni sezonu “Şimdi.Burada.Beraber” diyerek 14 Eylül’de açıldı.

10bin kişinin katıldığı Babylon açılışında Avlu’da KU Orkestra, 994, The Kites ve Fakı Baba sahne alırken Babylon’da 994, Akın Sevgör, Cava Grande, Ayyuka ve Afyonbando sahnedeydi.

Babylon Yeni Sezona “Şimdi. Burada. Beraber” Diyerek Başladı

1. yılını kutlayan Babylon’da bu sezon da farklı festivallere ve konser serilerine ev sahipliği yapmaya devam edecek. Babylon bu sene de Garanti BBVA Konserleri, Kendine Has Konserler, Akbank Caz Festivali ve XXF Very Very French Festival’i ağırlayacak.

Babylon programında bu hafta; Şam, Konuk: İstanbul Trip, İlhan Erşahin & Ali Kuru ve Hey! Douglas sahnede.

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