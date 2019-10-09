BÉGUM Bridal Sonbahar-Kış 2020 Koleksiyonu
"Sade formların farklı mimari kesimlerle buluştuğu tasarımlarıyla BÉGUM BDH, Sonbahar-Kış 2020 Koleksiyonu ile bu yıl üçüncü kez katıldığı New York Bridal Week’te New York’lu moda severlerden büyük beğeni topladı. "
Begüm Salihoğlu’nun ilhamını genç ve sofistike şehirli kadından alan markası BÉGUM Bridal Design House, Rosa Clara, Rime Arodaky, Randy Fenoli gibi dünyaca ünlü gelinlik markaların yanında tek Türk markası olarak New York Bridal Week’te yer aldı.
BÉGUM BDH Sonbahar-Kış 2020 Koleksiyonu’ndaki minimal çizgiler, trend detaylarla birleşerek sezonun anahtar görünümlerini gözler önüne seriyor. Zamansız, klas ve abartıdan uzak tasarımlar, doğallığın ve akışkanlığın ön plana çıktığı masum ve modern gelinliklerde buluşuyor.
Bulut formlu ihtişamlı kol detaylarının göze çarptığı koleksiyonda; organze, tafta, krep, transparan ice desenli danteller ve inci işli tüller kullanıldı.