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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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'Ayva Göbek'ten Kurtulmanın Püf Noktaları

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'Ayva Göbek'ten Kurtulmanın Püf Noktaları

"Sadece spor yapmanın, inatçı göbeği eritmede yeterli olmadığını ifade eden Profosyonel Yaşam Koçu ve Zayıflama Eğitmeni Sevil Dilgin Kahriman, ayva göbekten kurtulmanın yollarını anlattı. "

Yıllar boyunca değişen hayat koşulları içerisinde insanların beslenme alışkanlıkları da farklılaştı. Çok fazla çalışmaktan sağlıksız beslenen insanların en büyük derdi ise ne yenirse yensin gitmeyen göbek.

Eskiden insanlar yiyecek bulmak için önce enerji sarf eder ve ardından yemek yerdi. Yani atalarımız ihtiyacı kadar üretir, tüketeceği kadar depolardı. Sabah güne güneşle başlar, kuşluk vakti kahvaltı yapar, güneş tepedeyken öğle yemeği ve gün batmadan akşam yemeği yerdi. Ve ne hikmetse ‘ay yaz geliyor, göbeğimi nerelere atsam’ dertleri olmazdı. 

Uyanınca hemen kahvaltı yapmayın

Tatlıyı azalttınız, spora başladınız, su içiyorsunuz ve o inatçı göbek gitmiyorsa günü güzel planlamanız gerekir. Vücudunuz bir ritme alıştığında, uyanır uyanmaz yakıt tüketimine başlar. Zaten gece boyu depodan yiyen vücut, sabah yakıt olmadığı için depolara yani göbeğe koşar. Buradaki püf nokta uyanır uyanmaz kahvaltı sofrasına oturmamak, hatta bir iki saat geçirmek. Ki bu durumun insülin direnci üzerindeki olumlu etkileri de bilim çevrelerince konuşuluyor.

Tabii ki burada ne yediğiniz önemli. İki saat bekleyip açma veya simit gibi şeyler yiyorsanız o göbek sizi bırakmaz. Öncelikli tercihiniz sağlıklı bir öğün olmalı. Bir diğer önemli nokta ise acıkmadan yemek yememek. Ve sadece canınız istiyor diye tatlı yememek. Kanser hücrelerinin yakın arkadaşı olan şekerden uzak durmanız gerekiyor.

Sağlıklı yağdan uzak durmayın

Acıktığınız anda hemen bir şey yememelisiniz. Yani açlık bir süre vücutta dolanmalı. Metabolizma biraz savaşmalı, yakıt bulamayıp depoya gitmeli. Açlık hissini bir saat oyalamalı ve sonrasında hala devam ediyorsa yemek yemelisiniz. Bu oyalama sürecine önce su ve sıcak bir şeyler içebilirsiniz. Bu aç kaldığınız süreyi arttırmanıza ve daha fazla yağ yakmanıza yardımcı olur. Yemek tercihinizde ise sağlam bir protein (et, tavuk veya kurubaklagil), salata ve yağ (avakado, kuruyemiş, zeytinyağı, tereyağı) olmalı.

Telefonun kilo vermeye etkisi

Telefonlardaki mavi ışık jetlag etkisi yaratır. Yani sürekli telefonla haşır neşir olan insan güneşin batışını karıştırabilir. Bu sebeple uykuya dalma zorlaşır ve haliyle sistem başa sarar yağlanma kaçınılmaz olur. Tıpkı atalarımız gibi yatsı ezanından bir süre sonra uyumak ve güneşten önce kalkmak en güzeli. Bu programı sadece bir ay uygulandığınızda, eğer ‘ayva göbeğiniz’ varsa karın bölgenizde en az 7-8 santim incelme görebilirsiniz. Karın çevreniz daha genişse incelme daha fazla olur.

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