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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kadın Sağlığı

Ayakkabı Seçimine Dikkat: Kadınların Yüzde 40’ı Bu Hastalıkla Mücadele Ediyor

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Ayakkabı Seçimine Dikkat: Kadınların Yüzde 40’ı Bu Hastalıkla Mücadele Ediyor

"Ayakta görülen şekil bozukluklarının birçoğunun ayakkabı seçiminden kaynaklandığını söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ahmet Özyazgan, kadınların yüzde 40’ında halluks valgus görüldüğünü söyledi."

Ayak başparmağında şişlik ve çıkıntı ile kendini gösteren halluks valgus özellikle kadınları estetik açıdan kaygılandırıyor. Bu çıkıntı ve şişlik estetik görünümü olumsuz etkilemesinin yanı sıra, tedavi edilmediği takdirde ciddi ağrılara ve kişiyi ameliyata kadar götüren ayak problemlerine neden olabiliyor.

Sivri burun ve topuklu ayakkabılar tercih etmeyin

Bu hastalığa ayakkabı giymeyen kültürlerde rastlanılmamaktadır. Kadınlarda yüzde 40 oranında görülürken; yüzde 70 gibi yüksek oranda genetik bir yatkınlık söz konusudur. Uzun yıllar topuklu ve sivri burunlu ayakkabı giyen kadınlarda sıklıkla görülmektedir. Ayak parmakları için bol miktarda alan sağlayan geniş ayakkabılar, bu şekil bozukluğunun gelişme şansını azalttığı gibi; eğer bunion (Eklemde oluşan bu şişlik ve çıkıntı) gelişmişse, buna bağlı oluşan rahatsızlığın azaltılmasında da yardımcı olur.

Ciddi ağrılar ve kozmetik problemlere yol açıyor

Ciddi halluks valgus deformitesi aynı zamanda kozmetik olarak da probleme yol açar. Özellikle bayan hastalar, ayaklarına uygun ayakkabı bulmakta güçlük çekerler. Deformite arttıkça ikinci parmak yukarı doğru kalkar ve ayakkabı içinde basınca ve sürtünmeye maruz kalarak hastalarda ağrıya sebep olur.

İlk önce o bölgede kızarıklık ve şişlik gelişir. Zaman geçtikçe buradaki doku kalınlaşır ve ayakkabının sürtmesine yol açan daha büyük bir çıkıntı oluşur. Ayaktaki birçok problemin sebebi anormal basınç ve sürtünmedir. Zaman geçtikçe cilt ve yumuşak dokunun içerideki sert kemik ve dışarıdaki sert ayakkabı arasında kalmasından dolayı şikayetler ortaya çıkar. Kemikteki herhangi bir çıkıntı, durumu daha da kötüleştirir. Cilt sürekli basınç ve sürtünmeye ‘nasır dokusu’ oluşturarak yanıt verir. Alttaki yumuşak doku ise kalınlaşarak tepki verir. Bu yapılar hastada ağrıya sebep olur. Bu ağrıyı azaltmak için basıncı azaltmak gerekir. Bu ise dışarıdan ayakkabının oluşturduğu basıncı azaltmakla veya içerideki kemik çıkıntıyı cerrahi olarak ortadan kaldırmakla mümkündür.

Tedavi doğru ayakkabı ile başlıyor

Tanı dikkatli, ayrıntılı bir hikaye ve klinik muayeneden sonra konulur. Hastanın ayakkabı seçimleri konusunda bilgi edinilir. Ayak röntgenleri çekilir. Doktorunuz tarafından, röntgenlerle tedavi yöntemini belirlemede yardımcı olan, kemikler arasındaki açılar ölçülür. Halluks valgus tedavisi; ayağa uygun ayakkabının seçimi ve giyilmesi ile başlar. Hastalığın erken evrelerinde, sivri uçlu ayakkabıların önü geniş ayakkabılar ile değiştirilmesi, hastanın şikayetlerini azaltabilir. Geniş ayakkabılar bunion üzerindeki basıncı azaltarak ağrının azalmasında faydalı olurlar. Ayrıca bunion pad ve parmak arası makaralar ile basıncın ve ağrının azaltılması amaçlanabilir.

Cerrahi tedaviler uygulanabilir

Halluks valgus cerrahisinde 100’den fazla yöntem tanımlanmıştır. Bunlardan başlıcaları, bunionun çıkarılması yani bunionektomidir. Genellikle halluks valgus cerrahisinde deformiteyi düzeltmede bunionektomi tek başına yeterli olmaz. Bu durumda tarak kemiğinin kesilerle düzeltilmesi yani metatarsal osteotomiye ihtiyaç duyulabilir. Mutlaka bir uzmana görünmek gerekmektedir.

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