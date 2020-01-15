Avokado Nasıl Olgunlaşır?

Avokado son zamanların en popüler besinlerinin başında geliyor. Biz de Mahmure ailesi olarak avokadoların kremsi dokusuna ve tadına, tariflerdeki çok yönlülüğünü ve tüm sağlıklı faydalarına bayılıyoruz! Hala denemeyen varsa da şiddetle tavsiye ediyoruz. Marketlerde her zaman olgun avokado bulunmayabiliyor. Bu leziz besini olgunlaşmadan tüketmek de neredeyse imkansız.

Bir avokadonun olgun olup olmadığını nasıl anlarsınız?

Avokadonun olgunluğunu ellerinizle anlayabilirsiniz. Yumuşak olması olgunlaşmış, hafif yumuşamaya başlamış olması birkaç gün daha beklemesi ve sert olması ise bir hafta kadar beklemesi gerektiği anlamına gelir.

Avokadoyu avuç içinizle sıkın. yumuşak ise olgunlaşmış demektir. Ancak 'vıcık vıcık' tabirine karşılık bir halde ise yani fazla yumuşak ise hemen tüketilmesi gerekir.

Avokadolar buzdolabındayken daha geç olgunlaşır. Eğer avokadonuzun hemen olgunlaşmasını istemiyorsanız buzdolabında saklamanızı tavsiye ederiz.





Avokadoyu nasıl olgunlaştırırsınız?

Bir avokadoyu olgunlaştırmanın en iyi yolu zaman ve sabırdır. Bir avokadoyu doğrudan güneş ışığından uzak, oda sıcaklığında bekletmek olgunlaşmanın en doğal yoludur.

Avokado olgunlaşma sürecini bir parça meyve ile hızlandırabilirsiniz. Avokadoyu bir kağıt torbaya bir elma, bir muz veya bir kivi ile birliktekoyun ve ağzını kapatın. Meyveler olgunlaşmaya yardımcı bir bitki hormonu olan etilen gazını serbest bırakır. Bu da avokadonun olgunlaşma süresini hızlandırır.

Eğer evde meyveniz yoksa avokadoyu tek başına bir kağıt torbaya koyun ve ağzını kapatın. Avokado böyle de hızlı bir şekilde olgunlaşır, tabii meyve ile beklediği kadar hızlı değil.

Olgunlaşmamış avokadoları yumuşatmanın diğer yöntemleri

Bir avokadoyu birkaç dakika içinde yumuşatabilen iki taktik daha var. Ancak bu yöntemleri uygulamak avokadonun baskın tadının hafiflemesine sebep olacaktır, bizden söylemesi! Gelelim o yöntemlere...

Fırında avokado olgunlaştırma: Fırını 200 derecede ısıtın. Bir avokadoyu folyoya sarın ve avokado kullanılacak kadar yumuşak olana kadar her 10 dakikada bir kontrol edin.

Mikrodalga yöntemi: Bir avokadoyu ikiye bölün ve her yarıyı streçle sıkıca sarın. Mikrodalga, 30 saniyelik patlamalar için yeterince yumuşak olana kadar patlar. Pişirme işlemini durdurmak için sarılmış avokado yarısını bir kase buzlu suya daldırın.