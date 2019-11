At Kestanesi Kremi İle Tanıştınız mı?

At kestanesi kremi nedir?

At kestanesi normal kestaneye benzeyen ancak tadı oldukça farklı olan bir türdür. Alternatif tıp üzerine çalışmalar yapanların sıklıkla incelediği ve kullandığı at kestanesi, doğal güzellik ve sağlık reçetelerinde karşımıza çıkmaktadır. At kestanesi kremi de hem aktarlarda satılan hem de evde hazırlanabilecek bir doğal kremdir.

At kestanesi kremi faydaları nelerdir?

At kestanesi kremi kullananlar ve uzmanlar tarafından dile getiren faydaları şu şekilde sıralanabilir:

*At kestanesi kremi kas ağrılarına karşı etkilidir.

*Varislere iyi geldiği söylenir.

*At kestanesi kremi sivilce ve cilt sarkmalarına iyi gelir.

*Yaraların iyileşmesine yardımcı olur.

*Romatizma kaynaklı rahatsızlıklar için at kestanesi kremi kullanılabilir.

*Kan dolaşımına iyi gelebilir.

*Cilde parlatır, nemlendirir ve kırışıklıklara engel olur.

At kestanesi kremi yorumları bu şekilde olmakla birlikte bir uzmana danışmadan kullanmamanızı öneririz.

At kestanesi kremi nasıl kullanılır?

At kestanesi kremini kullanmanızla ilgili olarak uzman görüşü aldıysanız öncelikle bu yönergeyi takip etmelisiniz. Genel görüş günde 2 kez kullanımın yeterli olacağı yönündedir. At kestanesi kremi sürerken yavaşça sürüp cildin emmesini beklemeli, bir süre bu bölgeyi yıkamamalısınız. At kestanesi kremi sürdükten sonra kızarıklık, tahriş, yanma gibi belirtiler karşınıza çıkıyorsa hızlıca bol su ile durulamanız önerilmektedir.

At kestanesi kreminin zararları

At kestanesi kreminin zararları arasında genel olarak bir durum olmasa da her kremin, ürünün, yiyeceğin kişiler üzerinde farklı etkileri olabileceğini unutmayın. Yüzünüz gibi hassas bölgelerde kullanmadan önce kolunuzda veya bacağınızda minik bir alanda denemeyi ihmal etmeyin.