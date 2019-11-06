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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Güzellik Reçeteleri
MAHMURE ÖZEL

At Kestanesi Kremi İle Tanıştınız mı?

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At Kestanesi Kremi İle Tanıştınız mı?

"Her dönemin güzellik trendleri değişiklik gösteriyor ancak doğal güzellik önerileri ve doğal kremler her daim revaçta. At kestanesi kremi faydaları ile son zamanlarda hayatımıza girmiş ve sıklıkla merak edilen bir seçenek. At kestanesi kremi faydaları neler? At kestanesi kremi nasıl kullanılır?"

At kestanesi kremi nedir?

At kestanesi normal kestaneye benzeyen ancak tadı oldukça farklı olan bir türdür. Alternatif tıp üzerine çalışmalar yapanların sıklıkla incelediği ve kullandığı at kestanesi, doğal güzellik ve sağlık reçetelerinde karşımıza çıkmaktadır. At kestanesi kremi de hem aktarlarda satılan hem de evde hazırlanabilecek bir doğal kremdir. 

At kestanesi kremi faydaları nelerdir?

At kestanesi kremi kullananlar ve uzmanlar tarafından dile getiren faydaları şu şekilde sıralanabilir:

*At kestanesi kremi kas ağrılarına karşı etkilidir.
*Varislere iyi geldiği söylenir.
*At kestanesi kremi sivilce ve cilt sarkmalarına iyi gelir.
*Yaraların iyileşmesine yardımcı olur.
*Romatizma kaynaklı rahatsızlıklar için at kestanesi kremi kullanılabilir.
*Kan dolaşımına iyi gelebilir.
*Cilde parlatır, nemlendirir ve kırışıklıklara engel olur.

At kestanesi kremi yorumları bu şekilde olmakla birlikte bir uzmana danışmadan kullanmamanızı öneririz.

At kestanesi kremi nasıl kullanılır?

At kestanesi kremini kullanmanızla ilgili olarak uzman görüşü aldıysanız öncelikle bu yönergeyi takip etmelisiniz. Genel görüş günde 2 kez kullanımın yeterli olacağı yönündedir. At kestanesi kremi sürerken yavaşça sürüp cildin emmesini beklemeli, bir süre bu bölgeyi yıkamamalısınız. At kestanesi kremi sürdükten sonra kızarıklık, tahriş, yanma gibi belirtiler karşınıza çıkıyorsa hızlıca bol su ile durulamanız önerilmektedir.

At kestanesi kreminin zararları

At kestanesi kreminin zararları arasında genel olarak bir durum olmasa da her kremin, ürünün, yiyeceğin kişiler üzerinde farklı etkileri olabileceğini unutmayın. Yüzünüz gibi hassas bölgelerde kullanmadan önce kolunuzda veya bacağınızda minik bir alanda denemeyi ihmal etmeyin.

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