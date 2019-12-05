Aşktan Kaçanlara Komik Bir Hikaye “İki Bekar” Duru Sahnelerinde!
"Günümüz ilişkilerine değinen “İki Bekar” iki perdelik bir komediden oluşmaktadır. Aşktan kaçanların yine de aşka düştükleri eğlenceli bu oyun Ataşehir ve Kadıköy’de Duru Tiyatro sahnelerinde oynanıyor. "
İstanbul’un kalabalığından biraz olsun kaçmak istiyorsanız, gülerek günün yorgunluğunu atacağınız “İki Bekar” oyununun indirimli biletleri için linki tıklayın.
Emre Kınay yönetmenliğini yaptığı, Amerikan Tiyatrosu’nun en ünlü komedi yazarlarından Sam Bobrick'in oyununu sahneye taşıyor. Emre Kınay Jack Fisher’ı canlandırken, Shanette Millburn'u ise Evrim Alasya oynuyor. Duru Tiyatro'nun yeni kurulan orkestrası Durucazzz’in canlı performans müziklerini de Serdar Aslan besteledi.
Bu bir ilandır.
Oyunun konusuna kısaca şöyle:
Çöpçatan bir arkadaş ve o arkadaşın düğün davetinde aynı masaya oturttuğu iki kişi… Jack aştan ağzı yanmış, acı çekmiş ve bağlanmaktan korkan bir erkek… Shanette ise, tanışmış olduğu adamı beğenen ve aşk için mücadeleden vazgeçmeyen bir kadın.
Barda, restoranda ve daha birçok yerde karşısına çıkan Shanette’ten kaçmaya çalışan Jack’in daha sonra farkında olmadan Shanette’ta aşık olmasını anlatan bol kahkahalı, eğlenceli bir komedi oyunu…
İstanbul’un kalabalığından uzaklaşacağınız, sanatın dingin ve rahatlatıcı etkisine tanık olmak istiyorsanız Emre Kınay’ın ve Evrim Alasya’nın muhteşem performansını kaçırmayın. Müzikal tadındaki, bu oyunda belki de kendinizden bir şeyler bulursunuz.
“İki Bekar” oyununu Duru Tiyatro’nun hangi sahnesinde izlemeyi tercih ederdiniz?
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Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.