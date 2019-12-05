Aşktan Kaçanlara Komik Bir Hikaye “İki Bekar” Duru Sahnelerinde!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriEtkinlik Rehberi Aşktan Kaçanlara Komik Bir Hikaye “İki Bekar” Duru Sahnelerinde!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Eğlence >Etkinlik Rehberi>Aşktan Kaçanlara Komik Bir Hikaye “İki Bekar” Duru Sahnelerinde!
Etkinlik Rehberi

Aşktan Kaçanlara Komik Bir Hikaye “İki Bekar” Duru Sahnelerinde!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aşktan Kaçanlara Komik Bir Hikaye “İki Bekar” Duru Sahnelerinde!

"Günümüz ilişkilerine değinen “İki Bekar” iki perdelik bir komediden oluşmaktadır. Aşktan kaçanların yine de aşka düştükleri eğlenceli bu oyun Ataşehir ve Kadıköy’de Duru Tiyatro sahnelerinde oynanıyor. "

İstanbul’un kalabalığından biraz olsun kaçmak istiyorsanız, gülerek günün yorgunluğunu atacağınız “İki Bekar” oyununun indirimli biletleri için linki tıklayın.

Emre Kınay yönetmenliğini yaptığı, Amerikan Tiyatrosu’nun en ünlü komedi yazarlarından Sam Bobrick'in oyununu sahneye taşıyor. Emre Kınay Jack Fisher’ı canlandırken, Shanette Millburn'u ise Evrim Alasya oynuyor. Duru Tiyatro'nun yeni kurulan orkestrası Durucazzz’in canlı performans müziklerini de Serdar Aslan besteledi.

Bu bir ilandır.

Oyunun konusuna kısaca şöyle:

Çöpçatan bir arkadaş ve o arkadaşın düğün davetinde aynı masaya oturttuğu iki kişi… Jack aştan ağzı yanmış, acı çekmiş ve bağlanmaktan korkan bir erkek… Shanette ise, tanışmış olduğu adamı beğenen ve aşk için mücadeleden vazgeçmeyen bir kadın.

Aşktan Kaçanlara Komik Bir Hikaye “İki Bekar” Duru Sahnelerinde

Barda, restoranda ve daha birçok yerde karşısına çıkan Shanette’ten kaçmaya çalışan Jack’in daha sonra farkında olmadan Shanette’ta aşık olmasını anlatan bol kahkahalı, eğlenceli bir komedi oyunu…

İstanbul’un kalabalığından uzaklaşacağınız, sanatın dingin ve rahatlatıcı etkisine tanık olmak istiyorsanız Emre Kınay’ın ve Evrim Alasya’nın muhteşem performansını kaçırmayın. Müzikal tadındaki, bu oyunda belki de kendinizden bir şeyler bulursunuz.

“İki Bekar” oyununu Duru Tiyatro’nun hangi sahnesinde izlemeyi tercih ederdiniz?

Linki tıklayın ve karar verin.

Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi