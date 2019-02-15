Aşık Olduğunuzun 8 İşareti

Ondan hoşlanıyor musunuz yoksa çoktan aşık oldunuz mu? Hala ikilemdeyseniz aşağıdaki maddelere göz atın.
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1
İşte aşık olduğunuzun 8 işareti...
2
Uzun süreli göz teması
Uzun süre birbirinin gözlerine bakan insanların güçlü bir duygusal çekim hissettiği bilimsel olarak kanıtlandı. Kendinizi sıklıkla sevgilinizin gözlerine bakarken buluyorsanız ve o da size karşılık veriyorsa, yüksek ihtimalle aşıksınız.
3
Önceden planlıyorsanız
Sadece güvendiğimiz ve hep yanımızda olacağını bildiğimiz insanlarla aylar sonrası için planlar yaparız. Sevgilinizle daha şimdiden yazın çıkacağınız tatili planlıyorsanız, bu iyiye işaret!
4
Geçmiş ilişkileri artık düşünmüyorsanız
Eski sevgilinizi uzun süredir düşünmediyseniz, artık umursamıyorsunuz demektir. İlişkinizin geçmişten kopup gitmesine izin verdiniz ve ilerlemeye hazırsınız.
5
Mutluluğunu önemsiyorsanız
Sevgilinizin mutluluğunu önemsiyorsanız, gerçekten önemsiyorsanız ve onu mutlu etmek için bir şeyler yapmak istiyorsanız muhtemelen aşıksınız.
6
Küçük fedakarlıklar
Bu önceki ifadeyle el ele gider. Sevgiliniz hasta olduğunda dışarı çıkmak yerine onunla ilgilenmek istmeniz de aşık olmanın bir belirtisidir. Yine de dikkatli olun, bunun gibi küçük fedakarlıklar tamam ama her konuda fedakarlık yapmak ve kendi isteklerinden vazgeçmek bir süre sonra sizi mutsuz edecektir.
7
Daha çok terliyorsanız
Evet, yanlış duymadınız. Araştırmalar, aşık olduğunuzda hasta ve endişeli hissedebileceğiniz hatta daha fazla terleyebileceğinizi ortaya koydu.
8
Gelecek fikri
Sevgiliniz ile beraber bir gelecek hayal etmek sizi mutlu ediyorsa aşık olmaya başladınız ya da çoktan oldunuz bile!
9
Ağrı eşiğiniz artar
Bilimsel araştırmalar, aşık olanların olmayanlara oranlara ağrı eşiklerinin daha yüksek olduğunu söylüyor.