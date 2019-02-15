Aşık Olduğunuzun 8 İşareti

Küçük fedakarlıklar Bu önceki ifadeyle el ele gider. Sevgiliniz hasta olduğunda dışarı çıkmak yerine onunla ilgilenmek istmeniz de aşık olmanın bir belirtisidir. Yine de dikkatli olun, bunun gibi küçük fedakarlıklar tamam ama her konuda fedakarlık yapmak ve kendi isteklerinden vazgeçmek bir süre sonra sizi mutsuz edecektir.