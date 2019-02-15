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GeriAşk Aşık Olduğunuzun 8 İşareti
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Haberler >Mahmure >Aşk İlişkiler >Aşk>Aşık Olduğunuzun 8 İşareti
Aşk
MAHMURE ÖZEL

Aşık Olduğunuzun 8 İşareti

Ondan hoşlanıyor musunuz yoksa çoktan aşık oldunuz mu? Hala ikilemdeyseniz aşağıdaki maddelere göz atın.

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İşte aşık olduğunuzun 8 işareti...

2Uzun süreli göz teması

Uzun süreli göz teması

Uzun süre birbirinin gözlerine bakan insanların güçlü bir duygusal çekim hissettiği bilimsel olarak kanıtlandı. Kendinizi sıklıkla sevgilinizin gözlerine bakarken buluyorsanız ve o da size karşılık veriyorsa, yüksek ihtimalle aşıksınız. 

3Önceden planlıyorsanız

Önceden planlıyorsanız

Sadece güvendiğimiz ve hep yanımızda olacağını bildiğimiz insanlarla aylar sonrası için planlar yaparız. Sevgilinizle daha şimdiden yazın çıkacağınız tatili planlıyorsanız, bu iyiye işaret!

4Geçmiş ilişkileri artık düşünmüyorsanız

Geçmiş ilişkileri artık düşünmüyorsanız

Eski sevgilinizi uzun süredir düşünmediyseniz, artık umursamıyorsunuz demektir. İlişkinizin geçmişten kopup gitmesine izin verdiniz ve ilerlemeye hazırsınız.

5Mutluluğunu önemsiyorsanız

Mutluluğunu önemsiyorsanız

Sevgilinizin mutluluğunu önemsiyorsanız, gerçekten önemsiyorsanız ve onu mutlu etmek için bir şeyler yapmak istiyorsanız muhtemelen aşıksınız. 

6Küçük fedakarlıklar

Küçük fedakarlıklar

Bu önceki ifadeyle el ele gider. Sevgiliniz hasta olduğunda dışarı çıkmak yerine onunla ilgilenmek istmeniz de aşık olmanın bir belirtisidir. Yine de dikkatli olun, bunun gibi küçük fedakarlıklar tamam ama her konuda fedakarlık yapmak ve kendi isteklerinden vazgeçmek bir süre sonra sizi mutsuz edecektir.

7Daha çok terliyorsanız

Daha çok terliyorsanız

Evet, yanlış duymadınız. Araştırmalar, aşık olduğunuzda hasta ve endişeli hissedebileceğiniz hatta daha fazla terleyebileceğinizi ortaya koydu.

8Gelecek fikri

Gelecek fikri

Sevgiliniz ile beraber bir gelecek hayal etmek sizi mutlu ediyorsa aşık olmaya başladınız ya da çoktan oldunuz bile!

9Ağrı eşiğiniz artar

Ağrı eşiğiniz artar

Bilimsel araştırmalar, aşık olanların olmayanlara oranlara ağrı eşiklerinin daha yüksek olduğunu söylüyor.

Kaynak Fotoğraflar: Alamy

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