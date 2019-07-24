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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriKadın Sağlığı Arılardan Gelen Şifa: Propolis Nedir? Faydaları Nelerdir?
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Kadın Sağlığı

Arılardan Gelen Şifa: Propolis Nedir? Faydaları Nelerdir?

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Arılardan Gelen Şifa: Propolis Nedir? Faydaları Nelerdir?

"Arıların bitkilerden ürettiği bir madde olarak bilinen propolis hakkında merak edilenler Diyetisyen Ezgi Mısırlı anlattı. Propolis nedir? Propolisin faydaları nelerdir?"

Propolis nedir?

Propolis, çeşitli bitkilerin yaprak, tomurcuk, kabuk ve benzeri kısımlarından işçi arılar tarafından toplanan, reçineli ve mum kıvamında olan, keskin ve güzel kokulu, suda erimeyen, oda sıcaklığında yarı katı halde bulunan bir maddedir.

Arı bu maddeyi, polenle ve bası ile toraksı arasında bulunan bezlerden salgılamıs oldugu aktif enzimlerle karıstırmaktadır. Propolisin rengi ve fiziksel özellikleri kaynağına göre degişmektedir. Propolisin; hus agacı, dişbudak, karaağaç, çam, mese, okaliptüs, kavak, kestane gibi agaçların tomurcuklarından, dal ve yapraklarından elde edildigi bilinmektedir. Propolis içeriğinde şu ana kadar 180 farklı bileşik tanımlanmaktadır fakat ortalama olarak bakıldığında, % 50 oranında reçineli bileşikleri ve balsamları, % 30 oranında balmumu, % 10 oranında aromatik yağları ve % 5 oranında arı poleni içermektedir. Kalan % 5'lik kısmında ise, flavanoidler aminoasitler, B vitamini ve en önemli olarak tanımlanan antibiyotik içeriği bulundurmaktadır.

Arılardan Gelen Şifa: Propolis Nedir Faydaları Nelerdir

Propolisin faydaları nelerdir?

Propolis, antibakteriyel, antifungal, antiviral, antitripanosomal, lokalanestetik, antienflamatuar, antioksidan, hepatoprotektif ve antitümoral gibi birçok özelliğe sahiptir. Bu nedenle; tip 2 diyabet, kalp rahatsızlıkları ve kanser gibi hastalıkların önlenmesi için gıda ve içeceklere takviye edici olarak katılmaktadır. Ayrıca yüksek flavonoid içeriği ile cilt hastalığına sebep olan mantar ve Candida türlerine karşı aktivite gösterdiği bilinmektedir.

Propolisi nereden bulabilirsiniz?

Saf propolis halinde satılan ürünler, propolis damlaları, satışta olan balların propolisle fortifiye edilmiş hali şeklinde bu arı ürününe ulaşmak mümkün.

Propolisin saptanmış herhangi bir yan etkisi gözlenmemekle birlikte, günlük dozun çok üzerinde kullanımı (farklı ürünlerde farklı günlük dozlar bulunmaktadır ve her zaman için etiket kontrolü yapılmalıdır) her besinde olduğu gibi önerilmemektedir.

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