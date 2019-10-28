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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Diyet Rehberi

Ara Öğünler Neden Önemlidir?

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Ara Öğünler Neden Önemlidir?

"Ara öğün yapmanın önemini Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek anlattı."

Sağlıklı bir yaşam için dengeli ve düzenli beslenmenin şart olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Fakat bazen vakit bulamamaktan bazen de önemsemeyip öğün atlamaktan ana öğünlere özellikle de akşam yemeklerine içimizde aç bir canavarla oturduğumuz olmuştur.  Kendinize ne kadar hakim olmak isteseniz de biraz daha yiyeyim psikolojisi siz eli ele geçirir ve bir bakmışsınız ki sofradan tıka basa doymuş şekilde kalkmışsınız! İşte tam da bu noktada düzenli öğünlerin ve ara öğünlerin önemi devreye girer.

Ara öğün alışkanlığı ana öğünlere aç başlamayı, kabızlık, mide rahatsızlıkları, diyabetli bireylerde kan şekeri düzeylerinde ani iniş çıkışlarını önlemek için gereklidir. Ara öğünler gün içinde kan şekerinin dengede kalmasını sağlayarak bir sonraki öğüne bizi hazırlar ve çok yememizi engeller. Yine kan şekerini dengede olması ani yükselmeleri engeller, özellikle yemekten sonra uyuklamamızı önler. Metabolizmayı canlı tutarak vücudu kıtlık metabolizmasından uzak tutar ve yağlanmayı azaltır. Ara öğünler sindirim sistemini sürekli aktif halde tuttuğu için hazımsızlık, mide ağrısı ve şişkinlik gibi şikayetlerin oluşmasını engeller.

Ara öğünler ile ana öğünler arasında en az 2,5- 3 saat olmalıdır. Ara öğün tercihlerimiz sağlıklı ve 100-200 kaloriyi geçmeyecek şekilde küçük porsiyonlardan oluşmalıdır.

Sağlıklı ara öğün alternatifleri

*3 kuru kayısı + 3 adet tüm ceviz içi

*1 küçük boy muz + 5 adet çiğ badem

*1 küçük elma + 1 su bardağı kefir veya süt

*1 avuç leblebi + 10-15 adet kuş üzümü

*2 yemek kaşığı lor peyniri + 2 adet wasa veya galeta

*1 fincan light sütlü kahve + 1 adet kuru incir

*½ tahıllı simit + 1 su bardağı light ayran vb.

Haftada 1-2 kez olmak kaydıyla 1 porsiyon sütlaç, kazandibi, tavuk göğsü gibi sütlü tatlılar, ayva, elma, armut gibi meyve tatlıları (kaymaksız olmak kaydıyla-ceviz eklenebilir), 3 top light dondurma ve 2 parça bitter çikolata tüketilebilir.

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