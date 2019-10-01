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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Antioksidan Bombası: Nar Suyu

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Antioksidan Bombası: Nar Suyu

"Sonbahar ve kış aylarının en güzel meyvelerinden nar, suyu ile de hastalıklara kalkan oluyor. Nar suyunun yeşil çaydan üç kat daha fazla antioksidan içerdiğini söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Selim Kum, “İlaç bitki kıvamında bir meyve” diyor."

Neredeyse bilinen her antioksidanı içermesiyle meşhur olan nar, havaların soğumasıyla birlikte yeniden tezgahlarda yerini aldı. İçerisindeki B5, B6, C ve E, C, B1 ve B2 vitaminlerinin yanında zengin potasyum, magnezyum ve folat içen bu meyve kışın hastalıklara karşı adeta kalkan görevi görüyor. Yüksek besin değeri ve hoş tadıyla lezzeti kadar insan sağlığına faydada çok özel bir yeri olan nar, suyu ile de tam bir şifa deposu.

Narın ve nar suyunun faydaları

Nar, ilaç bitki kıvamında bir meyve. Dolayısıyla kalp dolaşım sisteminden beyinle ilgili rahatsızlıklara, cinsel fonksiyon bozukluklarına kadar pek çok rahatsızlığa iyi geldiğini biliyoruz. Çok ciddi bir antioksidan. Yeşil çayın yaklaşık üç katı oranında antioksidan içermekte. 

Nar suyunun günlük tüketimi en fazla bir ya da iki bardak olmalı. Çünkü kişiye göre bir takım rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor. Bir bardak nar suyunda yaklaşık 106 kalori mevcut ve bunun 26 gram kadarı şeker. O yüzden şeker hastalarının nar suyu tüketirken biraz daha dikkatli olması gerekiyor.

Nar suyunu herkesin tüketebilir ancak bazı dikkat edilmesi gereken durumlar da var. Yapılan çalışmalarda antioksidan etkilerinden dolayı içindeki A, C vitaminleri, folik asit, çinko gibi mineralleri içerdiği için düzenli kullanımı tavsiye ediliyor.

Kemoterapi hastalarının nar suyunu içerken dikkatli olması gerekiyor. Bu kişilerde ilaç alındığı süre içerisinde kullanmamaları tavsiye ediliyor. Kalp, tansiyon ve kolesterol ilacı kullanan hastalarımızın ise doktora danışmasında fayda var. Hamilelere ise narı suyuyla değil, yiyerek tüketmelerini öneriliyor.

 

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