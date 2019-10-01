Antioksidan Bombası: Nar Suyu

Neredeyse bilinen her antioksidanı içermesiyle meşhur olan nar, havaların soğumasıyla birlikte yeniden tezgahlarda yerini aldı. İçerisindeki B5, B6, C ve E, C, B1 ve B2 vitaminlerinin yanında zengin potasyum, magnezyum ve folat içen bu meyve kışın hastalıklara karşı adeta kalkan görevi görüyor. Yüksek besin değeri ve hoş tadıyla lezzeti kadar insan sağlığına faydada çok özel bir yeri olan nar, suyu ile de tam bir şifa deposu.

Narın ve nar suyunun faydaları

Nar, ilaç bitki kıvamında bir meyve. Dolayısıyla kalp dolaşım sisteminden beyinle ilgili rahatsızlıklara, cinsel fonksiyon bozukluklarına kadar pek çok rahatsızlığa iyi geldiğini biliyoruz. Çok ciddi bir antioksidan. Yeşil çayın yaklaşık üç katı oranında antioksidan içermekte.

Nar suyunun günlük tüketimi en fazla bir ya da iki bardak olmalı. Çünkü kişiye göre bir takım rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor. Bir bardak nar suyunda yaklaşık 106 kalori mevcut ve bunun 26 gram kadarı şeker. O yüzden şeker hastalarının nar suyu tüketirken biraz daha dikkatli olması gerekiyor.

Nar suyunu herkesin tüketebilir ancak bazı dikkat edilmesi gereken durumlar da var. Yapılan çalışmalarda antioksidan etkilerinden dolayı içindeki A, C vitaminleri, folik asit, çinko gibi mineralleri içerdiği için düzenli kullanımı tavsiye ediliyor.

Kemoterapi hastalarının nar suyunu içerken dikkatli olması gerekiyor. Bu kişilerde ilaç alındığı süre içerisinde kullanmamaları tavsiye ediliyor. Kalp, tansiyon ve kolesterol ilacı kullanan hastalarımızın ise doktora danışmasında fayda var. Hamilelere ise narı suyuyla değil, yiyerek tüketmelerini öneriliyor.