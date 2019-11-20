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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ankara’nın En Sevilen Tiyatro Oyunlarını Kaçırmayın

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Ankara’nın En Sevilen Tiyatro Oyunlarını Kaçırmayın

"Konserler, tiyatrolar, sergiler derken; Ankara’da etkinlikler büyük ilgiyle karşılanmaya devam ediyor. "

Meraklıları ve ilgilenenleri için; tiyatro sezonu da tüm hızıyla devam etmekte. Peki, en sevilen tiyatro oyunları hangileri? Sizin için seçenekleri burada derledik. Üstelik size özel indirimli bilet fırsatlarıyla.

Ankara’nın En Sevilen Tiyatro Oyunlarını Kaçırmayın

Güçlü Oyuncu Kadrosuyla: İyi Kötü Çirkin

Eray Yasin Işık'ın kaleme aldığı, Ahmet Burak Bacinoğlu yönetiminde sahneye koyulan "İyi Kötü Çirkin" oyunu ile iyilik ve kötülük kavramı; trajik bir olay örgüsü içinde hiciv ve esprili bir dille anlatılıyor. Seyircinin televizyon ekranlarından ve beyaz perdelerden takip ettiği Ersin Korkut, Hakan Bulut, Erdem Baş ve Eray Yasin Işık’ın sahnelediği eğlence garantili "İyi Kötü Çirkin" oyununu kaçırmamak için buraya tıklayın.

Ankara’nın En Sevilen Tiyatro Oyunlarını Kaçırmayın

Aşka Aşık Olan Kadın: Frida Kahlo

yüzyılın en büyük sanatçılarından Frida’nın yaşadığı; aşk, devrim ve acı dolu, bir yandan da çoğumuza ilham olacak bu hayat hikâyesine Melike Aslıkılan'ın muhteşem performansıyla gelin hep beraber tanık olalım. Bilet seçenekleri için buraya tıklamanız yeterli.

Ankara’nın En Sevilen Tiyatro Oyunlarını Kaçırmayın

Tolstoy’un Eşsiz Eserinden: İnsan Ne ile Yaşar?

Allah’ın insanlara bağışlamış olduğu en yüce duygu olan sevginin, insanlar arasında vazgeçilmez, birleştirici bir değer olduğunu ve insanların yaptıkları işlerle birbirlerinin ihtiyaçlarını tamamladıklarını, bu yüzden birbirlerinden ayrı ayrı değil, tek vücut halinde sevginin gücüyle, insanların arasındaki bağın kurulduğunu öneren, tatlı ve ılık nefesiyle izleyenlerin yüreğine üfler bir hikâye... Bu etkileyici oyunun biletlerini, size özel indirimlerle burada bulabilirsiniz.

Ankara’nın En Sevilen Tiyatro Oyunlarını Kaçırmayın

Keyifli Bir Müzikal: Fosforlu Cevriye

Kâh güldürüp kâh hüzünlendirerek; karakol, mahkeme, hapishane, Barba’nın meyhanesi, eski kantocu yeni randevucu Bilge Sümbül Dudu’nun evinde geçen olayları müzikal formatında anlatan oyun, tiyatroseverler tarafından yoğun ilgiyle takip edilmekte. Hayata sonsuz derecede bağlı olan Fosforlu Cevriye; yıldızını, kaymasın diye gökyüzüne çakmak isterken, hayat ona ne sürpriz hazırlıyor? Öğrenmek için, size özel indirimli biletlerinizi buradan temin edebilirsiniz.

Birbirinden keyifli oyunlarla akşamlarınızı sanatla iç içe geçirmek, paha biçilemez. Ankara’daki etkinlik seçeneklerine göz atmak, içlerinden dilediğinize indirimli bilet almak için buraya tıklamanız yeterli.

Bu bir ilandır. 

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