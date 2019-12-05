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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriKişisel Bakım Ameliyatsız Göz Kapağı Estetiği Nasıl Yapılır?
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Kişisel Bakım>Ameliyatsız Göz Kapağı Estetiği Nasıl Yapılır?
Kişisel Bakım

Ameliyatsız Göz Kapağı Estetiği Nasıl Yapılır?

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Ameliyatsız Göz Kapağı Estetiği Nasıl Yapılır?

"Göz kapağı ve çevresinde meydana gelen sıkıntılar nedeni ile zaman içerisinde estetik cerrahi alanında göz kapağı estetiği adı altında yeni nesil bir tedavi yöntemi geliştirildi. Geliştirilen bu tedavi yöntemi sayesinde son derece acısız bir şekilde göz kapağınız ile alakalı tüm sorunların önüne geçebilmek mümkün hale geldi. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Yüzer konu hakkında bilgiler verdi. "

Üst göz kapağı estetiği, bu noktada önem arz ediyor. Gözün yapısına baktığımız zaman göz kırpma hareketlerinde esas işlev, üst göz kapağına aittir. Ameliyat olmaksızın göz kapağı sorunlarının önüne geçmek, artık Plazma enerjisi sayesinde mümkün hale geliyor. Sorunu kısa süre içerisinde ortadan kaldırmamız için yeterli bir tedavi yöntemi.

Göz kapağı estetiği nedir?

Göz kapağı estetiği, gözünüzün alt ve üst kısmını çevreleyen kapakların doğuştan ya da sonradan ortaya çıkan etkenler ile yaşadığı sorunlardan kurtulması ya da daha estetik bir görünüme sahip olması için gerçekleştirdiğimiz operasyonlardır. Adından da anlaşılabileceği üzere estetik bir operasyon yöntemidir.

Göz kapağı operasyonlarında eski dönemde lokal anestezi ve sedasyon adı verilen genel anestezi yöntemleri ile süreç yürütülürdü. Ancak günümüz teknolojileri sayesinde Plazma Enerjisi kullanılarak lazer ile tedavi sürecine geçildi. 

Göz kapağı estetiği hangi durumlarda yapılır?

Bu sınıf içerisinde birçok farklı neden sayabiliriz. Hastalarımız, öncelikli olarak estetik kaygılar nedeni ile bu yönteme başvuruyor. Yaşın ilerlemesine bağlı kırışıklıklar, şüphesiz ki bu noktada en önemli detay maddesi. Genelleyecek olursak;

-Doğuştan gelen üst göz kapağı düşüklüğü,
-Üst göz kapağının işlevini yitirmesi,
-Yaşlılığa bağlı gelişen kırışıklıklar ve sarkmalar,
-Göz çevresinde meydana gelen kırışıklıklar,

Bu noktada bizlere en çok başvurulan sorunlar. Nitekim lazer göz kapağı estetiği ile bu süreçlerin yönetimi çok daha sağlıklı, çok daha kolay.

Üst göz kapağı estetiği

Göz kapağı alt ve üst kısım olmak üzere iki ayrı doku yapısını bizlere sunar. Üst göz kapağı, genel itibari ile göz ile alakalı tüm işlevleri gerçekleştirir. Hareket eden bir doku olması nedeni ile göz önündedir.

Üst göz kapağında meydana gelen sorunların tamamına karşı Plazma Enerjisi tedavisi ile sorunsuz bir şekilde çözüm üretiyoruz. Genel itibari ile;

*Üst göz kapağında meydana gelen kırışıklık ve sarkmaların giderilmesi,
*Doğuştan gelen ya da sonradan oluşan göz kapağı düşüklüğe bağlı göz kapağının kaldırılması,
*Göz kapağının daha sıkı bir dokuya kavuşması,
*Plexr Plazma lazer tedavisi ile son derece mümkün hale gelebiliyor. Bu da beraberinde birçok avantaj sağlıyor.

Ameliyatsız Göz Kapağı Estetiği Nasıl Yapılır

Alt göz kapağı estetiği

Üst göz kapağına nazaran biraz daha küçük bir et dokusu diyebiliriz. İşlevsel olarak da üst kapağa nazaran daha geri planda durabilir. Ancak göz altı kırışıklıkları nedeni ile görüntü olarak da en çabuk etkilenen doku olarak niteleyebiliriz. Tabi ki tedavi yöntemimi ile;

*Alt göz kapağında meydana gelen kırışıklık ve sarkmaların giderilmesi,
*Doğuştan gelen ya da sonradan oluşan göz kapağı düşüklüğe bağlı göz kapağının kaldırılması,
*Göz kapağının daha sıkı bir dokuya kavuşması,
*Plazma Enerjisi tedavisi ile mümkün. Göz estetiği konusunda yeni nesil bir tedavi yöntemi olduğunu söyleyebiliriz.

Göz kapağı estetiği ne kadar sürede gerçekleşir?

Teknolojinin bizlere sunduğu imkanlardan sonuna kadar yararlanıyoruz.Plazma ile lazer göz kapağı estetiği sayesinde çok kısa sürede AĞRISIZ, SIZISIZ bir işlem gerçekleştiriyoruz. 

Aşamaları inceleyecek olursak;

Öncelikle göz bölgesinin ve çevresinin anestezik etkili bir krem ile uyuşmasını sağlanıyor.(Lokal anestezi ile de işlem başlatılabilir)

Uyuşmanın gerçekleşmesi ile birlikte üst ya da alt göz kapağına ya da ikisine birden lazer atışları gerçekleştiriliyor.

Lazer atışları ile birlikte deri hızlı bir şekilde buhar haline dönüşüyor ve kısa sürede dökülerek yeni, genç deri dokusu ortaya çıkıyor.

Yeni doku ile birlikte sarkmalar, kırışıklıklar ve diğer tüm görsel sorunlar ortadan kalkıyor. Daha sıkı bir doku ortaya çıkıyor.

Operasyon ise 30 dakikalık bir zaman dilimi içerisinde noktalanıyor. Tabii ki göz kapağının incelenmesine bağlı sorun analizinin ardından birkaç seans uygulama gerekebilir. 

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