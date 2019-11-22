Ali Poyrazoğlu’nun “Tak Tak Takıntı” Efsanesi Yeniden Sahnede!
"Bazen şunu yüksek sesle söylemek gerekiyor: “İyi ki Tiyatro Var”. Duayen sanatçıları, yeni yetenekleri, zekice kurgulanmış öyküleri, unutulmaz oyunları başka nerede bir arada canlı kanlı görebiliriz ki? CGI efektlere inat, yaşasın gerçek sanat! "
Peki, siz en son hangi oyunu izlediniz? Siz bunu düşünürken, bu aralar sahnelerde yer alan harika bir oyundan haber verelim. Ali Poyrazoğlu'nun yazar Laurent Baffie'nin eserinden Türkçe'ye uyarlayarak yönettiği ve oynadığı “Tak Tak Takıntı”, 29 Kasım’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde sahnelenecek.
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Ali Poyrazoğlu, Melih Ekener, Eser Ali Yıldırım, Güneş Emir, Hasan Akdemir, Güneş Berberoğlu ve Aylin Dönmez'in oyuncu kadrosunda yer aldığı, soluksuz bir güldürüye sürüklüyor izleyiciyi. Her bir karakterin garip bir takıntısının olduğu oyun, gündelik yaşam içinde yanından geçtiğimiz, farkına varmadığımız, sıradan sandığımız küçük olaylar üzerinden örtüleri kaldırıp önümüze koyuyor.
Saplantılarından kurtulup, kendine yeni baştan başlamanın yolunu bulanlar, kurulu düzen hapishanesinden kaçıyor; içlerine tıkıldıkları hücrenin duvarlarını parçalıyor.
Ve şunu söylüyor: “Bırakın, doğsun güneş… Oyuna gelin, birlikte kaçalım hapishaneden”
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Bu bir ilandır.