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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Mahmure >Aşk İlişkiler >Ayrılık>Aldatma Engellenebilir mi?
Ayrılık

Aldatma Engellenebilir mi?

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Aldatma Engellenebilir mi?

"Kimse bir ilişkiye bitirmeyi düşünerek başlamaz ama bu her ilişkinin sonsuza kadar süreceği anlamına gelmez. İnsanlar ilişkilerini başlatır, yaşar ve bitirme kararı alabilir. Her ilişkinin yolunda gitmediği, sorunların yaşandığı zamanlar olabilir. Sorunların çözülememesi ayrılığı getirirken, sorunların farkında olunmaması ya da çözülmeye çalışılmaması aldatmayı getirebilir."

ALDATMAK BİR SEÇİMDİR...

Aldatmak bir seçimdir. Aldatan kişinin bu seçimi yapmasının temelinde hayatındaki bir boşluğu doldurma, bir eksikliği giderme ihtiyacı yer alabilir. Bu ihtiyaç aşk, cinsellik, şehvet, tutku, önemsenmek, güven, ilgi görmek konusundaki beklentileriyle ilgili olabilir. Beklentilerinin karşılanmaması, ihtiyaçların giderilmemesi nedeniyle mutsuz olan kişi, onu mutlu edecek dış uyaranlara açık hale gelebilir ve mutluluğu ilişkisinin dışında aramaya başlayabilir. Günümüzde aldatma ve sonrasında yaşanan ayrılıklar, sorunların nasıl oluştuğunu ve nasıl çözüleceğini bilmemek ya da önemsememekten ve ilişkileri düzeltmek için çaba göstermemekten kaynaklanıyor.

ALDATMAYI ENGELLEMEK İÇİN 10 ANAHTAR TAVSİYE...

Aldatmayı engellemenin altın kuralı mutlu olmak ve mutlu etmektir. Mutsuz çiftler arasında sorunlar hızla artar, çözümler azalır. Mutsuzluk tuzağına düşen ilişkiler aldatma tehdidi altındadır. İlişkinizi aldatma tehdidinden korumak için aşağıdaki 10 anahtar tavsiyeyi başucunuzdan ayırmayın.

1- İHMAL ETMEYİN

Eşinize ilgi ve özen gösterin. Eşinize özel zaman ayırın, güzel sözler ve iltifatlarla ruhunu okşayarak ona olan sevginizi ifade edin. Zamanla ilişkinizdeki heyecan ve romantizm yerini monotonluğa bırakmasına izin vermeyin. Kendinize ve ilişkinize özen göstererek aşkı, çekiciliği, tutkuyu ve gizemi canlı tutun.

2- DEĞERLİ OLDUĞUNU HİSSETTİRİN

Eşinizin duygu ve düşüncelerini önemsediğinizi, beklenti ve ihtiyaçlarını dikkate aldığınızı gösterecek şekilde davranın. Onu takdir edin, sizin için ne kadar önemli ve değerli olduğunu gösterin.

3- HOŞGÖRÜLÜ OLUN

Haklı olduğunuzdan emin olduğunuz zamanlarda bile eşinizin bakış açısının da geçerli olduğunu kabul edin. Her konuda onunla aynı fikirde olmanız gerekmez ama onun düşüncelerinin de değerli ve önemli olduğunu kabul edin. Unutmayın, haklı olmak ayrı, mutlu olmak ayrıdır.

Aldatma Engellenebilir mi

4- SAYGI GÖSTERİN

Küçümseme, azarlama, hor görme, alay etme, aşağılama, başkalarının yanında küçük düşürme gibi davranışlardan kesinlikle kaçının. Kişiliğine yönelik eleştiriler yapmayın.

5- DÜRÜST OLUN

Eşinizden hiçbir şey gizlemeyin. Her zaman açık ve dürüst davranın. Verdiğiniz sözleri tutun ve asla sır saklamayın.

6- BENCİL OLMAYIN

Sadece kendinizi düşünerek ben merkezli davranmayın. Ben değil, biz dilini kullanın. Ortak yaşamın tüm sorumluluklarını ve yapılması gerekenleri adil bir biçimde paylaşın. "BİZ" duygusuyla bir aile olmaya çalışın.

7- YARGILAYICI VE SUÇLAYICI OLMAYIN

Sizi mutsuz eden ya da rahatsız olduğunuz konuları eşinize mutlaka söyleyin ama bunu yargılayarak ve suçlayarak yapmayın. Olumsuz bir tavırla, tartışmacı bir şekilde konuşmayın. Sakin, ılımlı ve yapıcı olun.

8- KIYASLAMA YAPMAYIN

İlişkinizi ve eşinizi başka kişilerle ya da başka ilişkilerle kıyaslamayın. Eşinizin kusurlarını sürekli yüzüne vurmayın. Hiç kimse mükemmel değildir. Empati kurun ve iyi yönlerini takdir edin.

9- DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞMAYIN

Birbirinizden farklı yanlarınızı kabul edin. Eşinizi olmasını istediğiniz kişiye dönüştürmeye çalışmayın. Değişmesini istediğiniz konularda davranışlarınızla ona yol gösterin. Değişmesi için baskı yapmayın, onu olduğu gibi kabul edin.

10- CİNSEL YAŞAMINIZA ÖNEM VERİN

Cinselliği sorgulamadan içinizden geldiği gibi mutlu olmaya ve mutlu etmeye odaklanarak yaşayın. Romantizm ve erotizmin uyumunu yaşadığınız bir cinsel yaşamınızın olasına özen gösterin.

Psikoterapist Dr. CEM KEÇE

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