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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kişisel Bakım

Akneler İçin Çay Ağacı Yağı Maskesi

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Akneler İçin Çay Ağacı Yağı Maskesi

"Sivilce ve akne, en yaygın cilt problemlerinden biridir. Bazı doğal ürünler ile sivilce ve akneleri yok edebilir, yeniden oluşmalarını da önleyebilirsiniz. Hazır olun, o doğal karışımlardan birini veriyoruz; çay ağacı yağı maskesi tarifi!"

AKNELER İÇİN ÇAY AĞACI MASKESİ

Malzemeler:

1 yemek kaşığı Hint şifa kil ya da bentonit kil

1 çorba kaşığı kaolin kili

10 damla çay ağacı yağı

Yeterince gül suyu

Hazırlanışı: 

Hint şifa kilini ve kaolin kilini bir kaseye koyun ve gül suyu ilave ederek karıştırın. Çay ağacı yağını da ekleyin ve macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Temiz cildinize uygulayın, 15 dakika bekledikten sonra yıkayın.

Çay ağacı maskesi ne işe yarar?

Hint şifa kili, gözenekleri temizler ve ciltte detoks etkisi yaratır. Kaolin kili, gözenekleri ve cildi temizlemeye yardımcı olur. Ciltteki sebumu emer. 

Gül suyu cilde ışıltı verir, aydınlatır ve nemlendirir. Sebum üretimini dengeler ve cilt parlamasının kontrolüne yardımcı olur. Çay ağacı yağı ise sivilce ve akneler ile savaşmaya yardımcı olur, cilt lekelerini ve sivilce izlerini onarır. Cildi arındırır ve sterilize edici özelliklere sahiptir.

MAHMURE ÖZEL

 

 

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