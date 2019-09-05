Akneler İçin Çay Ağacı Yağı Maskesi
"Sivilce ve akne, en yaygın cilt problemlerinden biridir. Bazı doğal ürünler ile sivilce ve akneleri yok edebilir, yeniden oluşmalarını da önleyebilirsiniz. Hazır olun, o doğal karışımlardan birini veriyoruz; çay ağacı yağı maskesi tarifi!"
AKNELER İÇİN ÇAY AĞACI MASKESİ
Malzemeler:
1 yemek kaşığı Hint şifa kil ya da bentonit kil
1 çorba kaşığı kaolin kili
10 damla çay ağacı yağı
Yeterince gül suyu
Hazırlanışı:
Hint şifa kilini ve kaolin kilini bir kaseye koyun ve gül suyu ilave ederek karıştırın. Çay ağacı yağını da ekleyin ve macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Temiz cildinize uygulayın, 15 dakika bekledikten sonra yıkayın.
Çay ağacı maskesi ne işe yarar?
Hint şifa kili, gözenekleri temizler ve ciltte detoks etkisi yaratır. Kaolin kili, gözenekleri ve cildi temizlemeye yardımcı olur. Ciltteki sebumu emer.
Gül suyu cilde ışıltı verir, aydınlatır ve nemlendirir. Sebum üretimini dengeler ve cilt parlamasının kontrolüne yardımcı olur. Çay ağacı yağı ise sivilce ve akneler ile savaşmaya yardımcı olur, cilt lekelerini ve sivilce izlerini onarır. Cildi arındırır ve sterilize edici özelliklere sahiptir.
MAHMURE ÖZEL