Akciğer kanserinin türleri neler?
"Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Muharrem Tokmak, ülkemizde erkekler arasında çok görülen kanser türlerinden olan akciğer kanseri hakkında bilgi verdi. Dr. Muharrem Tokmak, bu hastalığın türlerinin neler olduğu konusunda açıklamalarda bulundu. İşte, akciğer kanserinin türleri hakkında ayrıntılar..."
Akciğer kanserleri iki ana guruba ayrılır. Bunlar; küçük hücreli akciğer kanseri ve küçük hücreli olmayanlar akciğer kanseridir. Bu iki tür, akciğer kanserinin yaklaşık yüzde 99'unu oluşturur. Yüzde 1'lik kısım ise "nöroendokrin" temelli akciğer kanseri vardır. İşte, Dr. Muharrem Tokmak'ın akciğer kanseri türleri hakkında aktardığı bilgiler...