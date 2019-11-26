Akciğer kanserinin belirtileri neler?
"Türkiye'de erkeklerde en sık görülen kanser türü olan akciğer kanseri, dünya genelinde geçen yıl 2 milyon 900 bin kişinin tanı aldığı bir hastalık. Türkiye'de de dünyada olduğu gibi akciğer kanseri artış göstermekte, kadınlarda da görülme sıklığı artmaktadır. Peki, akciğer kanserinin belirtileri neler?"
Akciğer kanserinin ortaya çıkmasında pasif sigara içiciliğinin de aktif içicilik kadar rol oynadığının altını çizen uzmanlar, sigara dışında çevresel ve mesleki maruziyetler ile hava kirliliğinin, diğer önemli risk faktörleri olduğunu söylüyor. İşte, akciğer kanseri hakkında merak edilenler...
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, akciğer kanserinin belirtileri hakkında şunları söylüyor;
Eğer risk grubunda olduğunuzu düşünüyorsanız tarama testleri için daha dikkatli davranın ama özellikle kırk yaşından sonra düzenli sağlık kontrollerinizde akciğer grafisi çektirmeyi unutmayın. Bunu özellikle sigara içen biriyseniz sakın ihmal etmeyin.
Ayrıca iki haftadan fazla devam eden öksürük ve buna eşlik eden kan tükürme, kanlı balgam çıkarma, nefes darlığı, kilo kaybı, göğüs, sırt, omuz ağrısı, uzun süreli hıçkırık, iştahsızlık, halsizlik, ateş gibi şikâyetlerden herhangi biri varsa problemin arka planında gizlenmiş bir akciğer tümörü olup olmadığının araştırılmasını isteyin.
Akciğer tümörlerinin başka belirtileri de var ama bu belirtiler daha ziyade hastalığın yaygınlaştığı çok ilerlediği son dönemlerde ortaya çıkıyor.
Bu döneme kadar ortaya çıkan sorunları erken dönemde yakalamanın en etkili yolu fazla radyasyon kazanımına yol açmayan maliyeti ucuz bir radyolojik tetkikten, akciğer grafisi çektirmekten geçiyor. Eğer bu inceleme herhangi bir riskin varlığına işaret ediyorsa akciğer tomografisi gibi diğer testleri de yaptırmak şart.