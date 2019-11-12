Adidas’tan 2019 Star Wars Koleksiyonu
"İlk filmden bu yana yıllar içinde daha büyük bir efsaneye dönüşen Star Wars’un 9. filmi vizyona hazırlanırken adidas; Basketbol, Koşu ve Originals serilerinde ayakkabı ve giyimi kapsayan üç farklı pakete imza attı. Koleksiyonun içindeki her bir paket ışın kılıcı, yıldız gemileri ve klasik karakterleri gibi bir Star Wars’un ikonikleşen detaylarını taşıyor."
adidas, Lucasfilm ile birlikte yaptığı işbirliği kapsamında adidas x Star Wars 2019 koleksiyonunu hazırladı. 1 Kasım’da Işın Kılıcı temalı paketle başlayan kapsül koleksiyon, 21 Kasım’da Uzay Savaşı paketi ve 29 Kasım’da Karakterler paketi ile devam edecek. Üç paketten oluşan kapsül koleksiyonun her biri ikonik bir Star Wars detaylarından oluşuyor.
Bir Jedi ve ışın kılıcı arasındaki kırılmaz bağdan esinlenerek tasarlanan Işın Kılıcı temalı paket, her bir siluetin UV orta tabanındaki özellikli kyber kristal temalı unsurlarla vurgulanıyor. Koleksiyonda sekiz kişisel basketbol tekrarlaması bulunuyor: Harden Vol. 4, mor aksanlarla tasarlanmış ve Mace Windu’ya atıfta bulunurken, Dame 5 ise Luke Skywalker’ın yeşil ışın kılıcından ilham alıyor. Crazy 1 ve Rivalry Lo tasarımları Darth Vader ve karanlık tarafa ışık tutarken, klasik Top Ten tasarımı ise efsanevi Jedi kahramanı Obi-Wan Kenobi’ye adandı.
Ayrıca paket, gücün hem ışık hem de karanlık tarafındaki karakterlerin yer aldığı Pro Next’e ek olarak D.O.N #1 sayısının junior sürümünü içeriyor. Eşsiz Star Wars detayları, Aurebesh belirtme çizgileri tüm siluetlerde yer alıyor. Ayakkabılar galaksinin resmi yazılı sistemi ile de damgalanmış durumda. Işın Kılıcı temalı paketi tamamlamak için de kapüşonlu ya da bisiklet yakalı sweatshirtler ve eşofman altı bulunuyor.