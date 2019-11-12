Adidas’tan 2019 Star Wars Koleksiyonu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriAlışveriş Adidas’tan 2019 Star Wars Koleksiyonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Eğlence >Alışveriş>Adidas’tan 2019 Star Wars Koleksiyonu
Alışveriş

Adidas’tan 2019 Star Wars Koleksiyonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adidas’tan 2019 Star Wars Koleksiyonu

"İlk filmden bu yana yıllar içinde daha büyük bir efsaneye dönüşen Star Wars’un 9. filmi vizyona hazırlanırken adidas; Basketbol, Koşu ve Originals serilerinde ayakkabı ve giyimi kapsayan üç farklı pakete imza attı. Koleksiyonun içindeki her bir paket ışın kılıcı, yıldız gemileri ve klasik karakterleri gibi bir Star Wars’un ikonikleşen detaylarını taşıyor."

adidas, Lucasfilm ile birlikte yaptığı işbirliği kapsamında adidas x Star Wars 2019 koleksiyonunu hazırladı. 1 Kasım’da Işın Kılıcı temalı paketle başlayan kapsül koleksiyon, 21 Kasım’da Uzay Savaşı paketi ve 29 Kasım’da Karakterler paketi ile devam edecek. Üç paketten oluşan kapsül koleksiyonun her biri ikonik bir Star Wars detaylarından oluşuyor.

Bir Jedi ve ışın kılıcı arasındaki kırılmaz bağdan esinlenerek tasarlanan Işın Kılıcı temalı paket, her bir siluetin UV orta tabanındaki özellikli kyber kristal temalı unsurlarla vurgulanıyor. Koleksiyonda sekiz kişisel basketbol tekrarlaması bulunuyor: Harden Vol. 4, mor aksanlarla tasarlanmış ve Mace Windu’ya atıfta bulunurken, Dame 5 ise Luke Skywalker’ın yeşil ışın kılıcından ilham alıyor. Crazy 1 ve Rivalry Lo tasarımları Darth Vader ve karanlık tarafa ışık tutarken, klasik Top Ten tasarımı ise efsanevi Jedi kahramanı Obi-Wan Kenobi’ye adandı.

Ayrıca paket, gücün hem ışık hem de karanlık tarafındaki karakterlerin yer aldığı Pro Next’e ek olarak D.O.N #1 sayısının junior sürümünü içeriyor. Eşsiz Star Wars detayları, Aurebesh belirtme çizgileri tüm siluetlerde yer alıyor. Ayakkabılar galaksinin resmi yazılı sistemi ile de damgalanmış durumda. Işın Kılıcı temalı paketi tamamlamak için de kapüşonlu ya da bisiklet yakalı sweatshirtler ve eşofman altı bulunuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi