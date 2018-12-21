Adet sancısına ne iyi gelir? Adet sancısı nasıl geçer? 6 farklı çözüm!

Adet sancısı çoğu zaman katlanılamaz derecede ağrı hissi uyandırabilmektedir. Kadınların her ay karşılaştığı bu duruma çözüm olacak bazı yöntemler bulunmaktadır. Peki, adet sancısı nasıl geçer ve adet sancısına ne iyi gelir? İşte, adet sancısına iyi gelecek 6 farklı yöntem...

Regl ya da adet olarak adlandırılan perdiyodik dönem, kadın vücudu için çok normal bir dönem olsa da yaşanan ağrılar bu süreci deyim yerindeyse kabusa dönüştürür. Kimileri bu ağırları hafif atlatırken, kimilerinin sancıları ise çok şiddetli olur. Evde uygulayabileceğiniz basit yöntemlerle adet sancılarınızı hafifletebilirsiniz.

Adet sancısı nasıl geçer?

Sıcak su torbası

Reg döneminde ağrıları geçirmek için akla gelen ilk yöntem sıcak su torbasıdır. Bu, ağrıları geçirmenin en yaygın şeklidir. İşe yarıyor mu? Kesinlikle! Burada dikkat etmeniz gereken nokta ise sıcak su torbanızı direk cildinizin üzerine koymamak olmalı.

Ilık duş

Ilık duş almak da tıpkı sıcak su torbası gibi kasları gevşettiği için ağrıları hafifletir ve rahatlama sağlar.

HER DÖRT KADINDAN BİRİ BU SORUNU YAŞIYOR!

Su içmek

Regl döneminde vücut susuz kalabiliyor. Bu dönemde oluşan şişlik, susuz kalmayla birlikte iyice artabiliyor. Adet döneminde bolca tüketeceğiniz su ile vücudunuzu rahatlatabilirsiniz.

Zencefil tüketmek

Zencefil, doğal bir ağrı kesici olarak biliniyor. Adet döneminde içinde zencefil olan gıdaları tüketmek ya da zencefilli çay içmek size iyi gelecektir.

Spor yapmak

Çok yüklenmeden germe ve esneme hareketleri, yürüyüş ve yoga gibi aktiviteler ağrılarınıza iyi gelir.

Dinlenmek

Ağrınızın başlayacağını hissettiğiniz anda uzanın ve hafif bir ağrı kesici alın. İlacı ilk aşamada almak, ağrıların şiddetlenmesini önleyecektir. Eğer ilaç kullanmaya karşıysanız yeşillik tüketin. Yeşil bitkiler de ağrılarınızın azalmasına yardımcı olur.

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MAHMURE ÖZEL