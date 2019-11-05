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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriAlışveriş Açıkhava İçin Bir Ayakkabı: Vans Vault x VSSL
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Açıkhava İçin Bir Ayakkabı: Vans Vault x VSSL

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Açıkhava İçin Bir Ayakkabı: Vans Vault x VSSL

"Sokağa çıkma kültürünün köklerine ve ruhuna işlediği orijinal spor ayakkabı ve giyim markası Vans, Vans Vault x VSSL işbirliği ile açık havaya saygı duruşunda bulunuyor."

Üç adet klasik Vans stilini, VSSL Dış Mekan Yaşam Kiti ile birleştiren bu koleksiyon, açık havada, macera ve keşif dolu bir yaşamı destekliyor.

Kanada’nın yabani topraklarında doğup büyüyen VSSL, temel malzemelerin, dış mekân gezileri için hazırladığınız diğer tüm malzemeler gibi, kompakt ve hava koşullarına dayanıklı şekilde gelmesi gerektiğine inanıyor. Her zaman dışarıda geçirilen bir hayatı teşvik eden Vans, her durumda doğru donanıma sahip olmanın önemini vurguluyor ve VSSL ile birlikte nihai paketi sunuyorlar; yüksek tasarım prensiplerine uygun fonksiyonlara sahip bir dış mekan ayakkabısı.

Soğuk hava koşullarına hazır Sk8-Hi MTE LX modeli, sıcaklık koruması ve nem emici özellikleriyle bu koleksiyona öncülük ediyor. MTE 360 teknolojisinden yararlanan ve suyu iten deri / süet kumaşa, köşeli dil ve ters kulplu waffle tabana sahip olan, VSSL’in, ayakkabıya uygun özel grafikler ile donatılmış MTE Camp Supplies Survival Kit, yani Kamp Hayatı için Yaşam Kiti ’i eşlik ediyor.

Açıkhava İçin Bir Ayakkabı: Vans Vault x VSSL
 

İtalyan derisi ve ikonik tabanlar ile ustalıkla hazırlanmış olan Old Skool VLT LX ve Era VLT LX modelleri ise koleksiyonunun diğer parçaları.

Birkaç gün veya sadece birkaç saat dışarıda kalmayı planlıyor olsanız da, VSSL kiti sizi güvence altına alıyor. Her biri, askeri teknik özellikli ve yaklaşık yarım kilo ağırlığında alüminyumdan kullanarak yapılmıştır ve çok modlu LED el feneri ve pusulanın yanı sıra maceralar için başka olmazsa olmaz malzemeler içermektedir.

Kamp Hayatı için Yaşam Kiti ,MTE Camp Supplies VSSL, saf Kanada balmumundan üretilmiş mum, ateş yakma kiti ve mini ilk yardım kiti dâhil olmak üzere 70'in üzerinde parça içeriyor. Skate ve Surf VSSL kitleri, hızlı ve kolay erişim için özel bir kumaş rulosu içinde çeşitli ilk yardım malzemeleri ile donatılmıştır. VSSL kitleri su geçirmezdir ve teste tabi tutulmuştur.

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