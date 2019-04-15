Acai Üzümü Nedir? Acai Üzümünün Faydaları Nelerdir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriBeslenme Önerileri Acai Üzümü Nedir? Acai Üzümünün Faydaları Nelerdir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Acai Üzümü Nedir? Acai Üzümünün Faydaları Nelerdir?
Beslenme Önerileri

Acai Üzümü Nedir? Acai Üzümünün Faydaları Nelerdir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Acai Üzümü Nedir? Acai Üzümünün Faydaları Nelerdir?

"Acai üzümü, kırmızımsı-mor renkli yuvarlak meyvelerdir ve Güney Amerika'nın yağmur ormanlarında bulunur. Peki bu sağlık deposu meyvelerin faydaları neler? İşte acai üzümünün faydaları..."

ACAİ ÜZÜMÜ NEDİR?

Acai üzümü; kilo kaybına yardımcı olan, kolesterolü azaltan ve sağlıklı bir kalbi destekleyen diğer birçok yararın yanı sıra antioksidanlar ve önemli vitamin ve mineraller içerir.

Bu meyveler ilk olarak Amazon kabileleri tarafından çeşitli hastalıkların tedavisi için kullanıldığı bilinmektedir. Acai meyvelerinin doğal antioksidan özelliklere sahip olduğunu ve onları kolesterolü düşürdüğünü, sağlıklı bir kalbi teşvik ettiğini ve prostat büyümesini kontrol ettiğini buldular. 

Acai Üzümü Nedir Acai Üzümünün Faydaları Nelerdir

Acai meyveleri genel sağlığımızı için bilinen birçok özelliğe sahiptir. Artrit, enflamasyon, erektil disfonksiyon, obezite, kalp hastalığı ve kolesterolü önlemeye yardımcı olurlar. Acai meyveleri, bir dizi önemli mineral ve hayati besinleri içerdiklerinden diyetinize besleyici bir katkı olabilir.

Vitaminler ve Mineraller: Acai meyveleri daha sağlıklı bir vücut geliştirmeye, toksinleri atmaya ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan hayati vitamin ve minerallerle doludur.

Antioksidanlar: Genel sağlığı korumak için hayati bir rol oynayan antioksidanlar bakımından zengindirler. Bu antioksidanlar serbest radikallerin oksidatif hasar oranını yavaşlatır.

Yağlar: Bu meyveler önemli miktarda yağ içerir, ancak çoğu sağlıklı yağlar şeklindedir. Kötü kolesterolü düşürmeye ve vücutta iyi kolesterolü artırmaya yardımcı olurlar ve ayrıca kilo kaybına yardımcı olurlar.

ACAİ ÜZÜMÜNÜN FAYDALARI NELERDİR?

Acai meyveleri sağlığımızı çeşitli şekillerde geliştirir. Sadece kilo kaybına ve sindirime yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bağışıklığınızı arttırır ve sağlıklı cilt ve saçları destekler.

Acai Üzümü Nedir Acai Üzümünün Faydaları Nelerdir

1-Antioksidan Oranı Çok Yüksek

Yediğimiz yiyecek ve soluduğumuz hava - her şey vücudumuza zarar verebilecek toksinler içerir. Bu toksinler çoğunlukla serbest radikal formundadır.

Acai meyvesinin sağlık sektöründe bu kadar popüler kullanılmasının nedenlerinden biri, diğer bitki besinlerine kıyasla alışılmadık derecede yüksek antioksidan seviyelerine sahip olmasıdır. Acai üzümünün serbest radikallerin vücuda verdiği oksidatif hasarı onardığı bilinmektedir.

2-Kalp Hastalıkları ve Diyabete Karşı Koruyor

Kalp krizi üzerine yapılan 2014 araştırması, acai meyvesinin, kalp hipertrofisi, fibroz ve kalp fonksiyon bozukluğu gibi kalp ile ilişkili hastalıkların tedavisinde önemli ölçüde yardımcı olduğu sonucuna varmıştır.

3-Kilo Kaybına Yardımcı Olabilir

Araştırmalar acai meyvelerindeki lif ve yağ asidi içeriğinin metabolizmayı arttırmaya, yağ yanığını arttırmaya ve aşınmayı azaltmaya yardımcı olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, sağlıklı bir diyetle birlikte acai meyveleri tüketmenin daha iyi ve daha hızlı kilo vermenize yardımcı olabileceği güvenle ifade edilebilir.

Acai üzümünü günlük rutininize dahil etmeden önce alerjik reaksiyonlarınızı kontrol edin. 

MAHMURE ÖZEL

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Anne Adaylarına Tavsiye: Hamilelik Döneminde Bebeğinizle Konuşun
Cilt Kuruluğu Guatr Habercisi Olabilir
Cilt Kuruluğu Bu Hastalığın Habercisi Olabilir
Metabolizmayı Hızlandıran 10 Harika Besin