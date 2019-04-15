Acai Üzümü Nedir? Acai Üzümünün Faydaları Nelerdir?
"Acai üzümü, kırmızımsı-mor renkli yuvarlak meyvelerdir ve Güney Amerika'nın yağmur ormanlarında bulunur. Peki bu sağlık deposu meyvelerin faydaları neler? İşte acai üzümünün faydaları..."
ACAİ ÜZÜMÜ NEDİR?
Acai üzümü; kilo kaybına yardımcı olan, kolesterolü azaltan ve sağlıklı bir kalbi destekleyen diğer birçok yararın yanı sıra antioksidanlar ve önemli vitamin ve mineraller içerir.
Bu meyveler ilk olarak Amazon kabileleri tarafından çeşitli hastalıkların tedavisi için kullanıldığı bilinmektedir. Acai meyvelerinin doğal antioksidan özelliklere sahip olduğunu ve onları kolesterolü düşürdüğünü, sağlıklı bir kalbi teşvik ettiğini ve prostat büyümesini kontrol ettiğini buldular.
Acai meyveleri genel sağlığımızı için bilinen birçok özelliğe sahiptir. Artrit, enflamasyon, erektil disfonksiyon, obezite, kalp hastalığı ve kolesterolü önlemeye yardımcı olurlar. Acai meyveleri, bir dizi önemli mineral ve hayati besinleri içerdiklerinden diyetinize besleyici bir katkı olabilir.
Vitaminler ve Mineraller: Acai meyveleri daha sağlıklı bir vücut geliştirmeye, toksinleri atmaya ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan hayati vitamin ve minerallerle doludur.
Antioksidanlar: Genel sağlığı korumak için hayati bir rol oynayan antioksidanlar bakımından zengindirler. Bu antioksidanlar serbest radikallerin oksidatif hasar oranını yavaşlatır.
Yağlar: Bu meyveler önemli miktarda yağ içerir, ancak çoğu sağlıklı yağlar şeklindedir. Kötü kolesterolü düşürmeye ve vücutta iyi kolesterolü artırmaya yardımcı olurlar ve ayrıca kilo kaybına yardımcı olurlar.
ACAİ ÜZÜMÜNÜN FAYDALARI NELERDİR?
Acai meyveleri sağlığımızı çeşitli şekillerde geliştirir. Sadece kilo kaybına ve sindirime yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bağışıklığınızı arttırır ve sağlıklı cilt ve saçları destekler.
1-Antioksidan Oranı Çok Yüksek
Yediğimiz yiyecek ve soluduğumuz hava - her şey vücudumuza zarar verebilecek toksinler içerir. Bu toksinler çoğunlukla serbest radikal formundadır.
Acai meyvesinin sağlık sektöründe bu kadar popüler kullanılmasının nedenlerinden biri, diğer bitki besinlerine kıyasla alışılmadık derecede yüksek antioksidan seviyelerine sahip olmasıdır. Acai üzümünün serbest radikallerin vücuda verdiği oksidatif hasarı onardığı bilinmektedir.
2-Kalp Hastalıkları ve Diyabete Karşı Koruyor
Kalp krizi üzerine yapılan 2014 araştırması, acai meyvesinin, kalp hipertrofisi, fibroz ve kalp fonksiyon bozukluğu gibi kalp ile ilişkili hastalıkların tedavisinde önemli ölçüde yardımcı olduğu sonucuna varmıştır.
3-Kilo Kaybına Yardımcı Olabilir
Araştırmalar acai meyvelerindeki lif ve yağ asidi içeriğinin metabolizmayı arttırmaya, yağ yanığını arttırmaya ve aşınmayı azaltmaya yardımcı olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, sağlıklı bir diyetle birlikte acai meyveleri tüketmenin daha iyi ve daha hızlı kilo vermenize yardımcı olabileceği güvenle ifade edilebilir.
Acai üzümünü günlük rutininize dahil etmeden önce alerjik reaksiyonlarınızı kontrol edin.
MAHMURE ÖZEL