Aç Karna Su İçmek İçin 8 Neden

Kış hastalıklarına kalkan olan 8 bitki çayı Soğuk havalarda bağışıklık sistemini güçlü tutmak bizi söz konusu hastalıklardan koruyor. Bu korunmanın belki de en keyifli yolu ise sıcacık bitki çaylarından tüketmek oluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sehlikoğlu, soğuk havalarda bağışıklık sistemini güçlü tutacak, hastalıklardan koruyacak 8 bitki çayını açıkladı.