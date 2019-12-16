A Vitamini Nedir? Hangi Besinlerde Bulunur?

A Vitamini nedir?

A vitamini görme, büyüme, üreme, embriyo gelişimi, kan yapımı, bağışıklık sistemi ve doku hücresi farklılaşmasında gereklidir. A vitamini hastalıklara karşı bağışıklık sisteminin oluşumunda yardımcı olur. Bu vitamin aynı zamanda kemik dokusunun ve üreme sisteminin de gelişimine katkıda bulunur.

Yetersiz tüketildiğinde böbrekler zarar görür

A vitaminin bir antioksidan gibi çalışır ve dolayısıyla çeşitli kanser türleri ile yaşlanmaya bağlı hastalıklara karş ıda etki gösterebilir. A vitamini gözlerinizin karanlıkta normal olarak görmesine ve alacakaranlığa alışmasına yardım eder. Bağırsak ve deri gibi epitel doku yapımı, gelişimi ve korunmasında da görev alır. A vitamini yetersiz tüketildiği durumlarda kişilerin böbreklerinde ve sindirim organlarında bozukluklar görülebilir. Solunum ve üreme sistemi ile sindirim sisteminde, ağız, mide, ince bağırsaklarda ve idrar yollarındaki deri ve dokuların sağlıklı kalmasına yardımcı olarak enfeksiyonlara karşı koyan bir vitamindir.

A Vitamininin bulunduğu besinler

Organizma tarafından iki kaynaktan elde edilebilen A vitaminin retinol formu, hayvansal kaynaklı karaciğer, balık yağı, süt, tereyağı ve yumurta gibi besinlerde bulunur. Bunun dışında ise bitkisel besinlerden de elde edilebilir.

A vitaminin ön maddesi bitkilerin ışık enerjisini ve kimyasal enerjiye dönüştürmelerine yardımcı bir çeşit paradigma olan karotenoittir. Karotenoitten kaynaklı besinler kırmızı ve sarı portakal ile birçok koyu yeşil yapraklı sebzelerdir. En çok havuç, kış kabağı gibi sarı ve turuncu renkli besinlerde ve yeşil yapraklı sebzeler ile kayısı, şeftali ve bunun gibi sarı ve turuncu meyvelerde bulunur.

A Vitamini ne miktarda tüketilmeli?

Günlük güvenilir alım düzeyi 10-13 yaş arası çocuklarda 600 mcg,

Kadınlarda 700 mcg,

Erkeklerde ise 900 mcg olması gerekir.

Yiyeceklerden yeterli miktarda alınsa dahi çölyak hastalığı, kistik fibrozis ve bunun gibi hastalıkların varlığında A vitaminin emilimi yeterli miktarda gerçekleşemeyeceğinden eksikliğine rastlanabilir.