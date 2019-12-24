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GeriEtkinlik Rehberi 90'lar Ruhu Zorlu PSM Yılbaşı Partisinde
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Etkinlik Rehberi

90'lar Ruhu Zorlu PSM Yılbaşı Partisinde

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90'lar Ruhu Zorlu PSM Yılbaşı Partisinde

"Çelik, Grup Vitamin, Mansur Ark, Sibel Alaş ve Yonca Evcimik yılbaşı özel partisinde, 28 Aralık’ta Zorlu PSM sahnesi’nde!"

Zorlu PSM’nin en sevilen parti serilerinden TBT 90’lar Türkçe Pop Parti, o yıllara damga vuran şarkıların sahiplerini aynı sahnede ağırlıyor. Canlı olarak gerçekleşecek yılbaşına özel partide, Çelik, Grup Vitamin, Sibel Alaş, Mansur Ark ve Yonca Evcimik sevilen şarkılarıyla 28 Aralık’ta, yıllar sonra hayranlarıyla bir araya gelecek.

Yılbaşına özel gecede aynı zamanda DJ Şener Çetin ve Hakan Küfündür set başına geçerek, 90’ların ruhunu yaşatacak.

Bilet Fiyatları:
Ön Satış - 88.00 TL

Yılbaşı için 6 makyaj önerisiAralık ayının sonuna, yılbaşına yaklaşıyoruz. Yeni yıl gecesi için planlar yapılmaya başlandı bile. O gün evde de dışarıda da olsak makyajımız her şeyden önemli. Yılbaşında göz kamaştırmayı garanti etmek istiyorsanız makyaj önerilerimize göz atmalısınız!
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