90'lar Ruhu Zorlu PSM Yılbaşı Partisinde

Zorlu PSM’nin en sevilen parti serilerinden TBT 90’lar Türkçe Pop Parti, o yıllara damga vuran şarkıların sahiplerini aynı sahnede ağırlıyor. Canlı olarak gerçekleşecek yılbaşına özel partide, Çelik, Grup Vitamin, Sibel Alaş, Mansur Ark ve Yonca Evcimik sevilen şarkılarıyla 28 Aralık’ta, yıllar sonra hayranlarıyla bir araya gelecek.

Yılbaşına özel gecede aynı zamanda DJ Şener Çetin ve Hakan Küfündür set başına geçerek, 90’ların ruhunu yaşatacak.

Bilet Fiyatları:

Ön Satış - 88.00 TL