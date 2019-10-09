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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>9 Ekim Günlük Burç Yorumları
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9 Ekim Günlük Burç Yorumları

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9 Ekim Günlük Burç Yorumları

"Günlük burç yorumunuzu okudunuz mu? Uzman Astrolog Aygül Aydın 9 Ekim günlük burç yorumlarını açıkladı! 9 Ekim gününde burçları neler bekliyor? 9 Ekim hangi burçlar için olumlu geçecek? 9 Ekim günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl kararlar almalı? Balık burcu 9 Ekim yorumu ne söylüyor? Yengeç burcunu 9 Ekim günü neler bekliyor? İşte 9 Ekim günlük burç yorumları..."

Günlük burç yorumunuzu okudunuz mu? Uzman Astrolog Aygül Aydın 9 Ekim günlük burç yorumlarını açıkladı! 9 Ekim gününde burçları neler bekliyor? 9 Ekim hangi burçlar için olumlu geçecek? 9 Ekim günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl kararlar almalı? Balık burcu 9 Ekim yorumu ne söylüyor? Yengeç burcunu 9 Ekim günü neler bekliyor? İşte 9 Ekim günlük burç yorumları...

9 Ekim Koç burcu yorumu

Duygusal çöküntüler başarısızlıklardan ya da doyumsuzluklardan kaynaklanıyor olabilir. Sizleri başarılı olmak besleyen bir güçtür. Bugün başarınızı ne yönde kazanmak istediğinize karar vermelisiniz.

9 Ekim Boğa burcu yorumu

İş hayatınızda hedeflerinizi gözden geçireceğiniz ve bunun sonucunda bazı değişikliklere gideceğiniz bir gün olabilir. Pratikliğinizi kullanmak için doğru zaman.

9 Ekim İkizler burcu yorumu

Bir bekleyiş içindeyseniz bugün bununla ilgili bir sonuç alabilirsiniz. Geçmişte sizi üzen bir olayın tekrar gündeme gelmesi sizi rahatsız edebilir. Bu noktada profesyonel olmalısınız.

9 EKİM GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

9 Ekim Yengeç burcu yorumu

Sevgiye özlem duyuyor ve bununla ilgili nasıl bir yol belirleyeceğinizi bilemiyor olabilirsiniz. Bu yüzden kendinizi kariyer hayatınıza yoğunlaştırmış bazı şeyleri görmezden gelme gayreti gösteriyorsunuz.

9 Ekim Aslan burcu yorumu

İş hayatınızda bazı yeniliklere gidebilir ve böylece önemli bir değişim süreci yaşayabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla aranızdaki ilişkileri yıpratmamalısınız.

9 Ekim Başak burcu yorumu

Kafanızın içinde sürekli taktığınız bir konu için bugün harekete geçmek ve bunu çözmek isteyebilirsiniz. Önlem almak iyidir fakat kuruntu yapacak düzeye getirmemeye özen göstermelisiniz. Aşırı kaygı her zaman sizlere hata yaptırır.

9 Ekim Terazi burcu yorumu

İçinizde bir yeteneğinizi ortaya koyma duygusu yeşeriyor olabilir. Ya da bunu fark etmek için bugün bir yeteneğinizi ortaya sunabilirsiniz.

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9 Ekim Akrep burcu yorumu

Evinizle ya da iş yerinizle ilgili fiziksel bazı değişikliklere gitmek isteyebilirsiniz. Hayatınız içinde bazı özel konularda motivasyonunuzu kaybettiğinizi düşünerek yeni bir düzen kurma fikri içindesiniz.

9 Ekim Yay burcu yorumu

İletişimde yoğunluğun arttığı ve beklenmedik karşılaşmaların önünüze geldiği bir gün olabilir. Geçmiş bir probleminizi bugün çözüme kavuşturabilirsiniz. Kardeşlerinizin ya da akrabalarınızın söylemleri sizde gergin yaratabilir.

9 Ekim Oğlak burcu yorumu

Maddi harcamalarınız konusunda temkinli olmalı ve tercihen bir ödeme planına sadık kalmalısınız. Gözlem yeteneğiniz sayesinde bazı fırsatları yakalayabilirsiniz, bu konuda gözlerinizi dört açın.

9 Ekim Kova burcu yorumu

Hedeflediğiniz yönde ilerlerken ailevi problemler sizi meşgul ediyor olabilir. İnsanla uğraşmaktan iş yapamıyor olabilirsiniz. Yine de bazı şeyleri görmezden gelmek bugün için iyi bir fikir gibi görülmektedir.

9 Ekim Balık burcu yorumu

Yaşayabileceğiniz olası fikir çatışmaları sebebiyle kırıcı sözler sarf etmemelisiniz. Olaylara daha geniş bir bakış açısıyla yaklaşırsanız anlayış göstermeniz ve kabul etmeniz kolaylaşacaktır. Bunu hep ben mi yapmak zorundayım diye kendinizi manipüle etmeyin.

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