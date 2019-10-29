8. Uluslararası Klarnet Festivali Başlıyor!
"Her yıl binlerce nefesi bir araya getiren Uluslararası Klarnet Festivali bu sene 12-18 Kasım tarihlerinde İstanbul ve Ankara’da!"
Uluslararası Klarnet Festivali 8. yılında kapılarını bu yıl Ankara’ya da açıyor. İlk gününden bu yana dünyaca ünlü isimleri ağırlayan festival 2019 yılında da müzikseverlere birbirinden güzel konserler sunuyor.
Festivalin bu yılki programında dünyaca ünlü isimler unutulmayacak konserlere imza atacak. Festival takipçileri tarafından yoğun ilgi gören ve sevenlerinin her sene görmek istediği Balkan müziğinin efsanevi ismi Goran Bregovic, sefarad müziğinin dünyadaki ismi ladino sanatçısı Yasmin Levy ve rembetiko müziğinin önemli temsilcilerinden Cafe Aman İstanbul ile ülkemizin dünyaca ünlü klarnet sanatçısı Serkan Çağrı 8. Uluslararası Klarnet Festivali’nde sahne alacaklar.
Festival takvimi:
12 Kasım – Goran Bregovic – Bostancı Gösteri Merkezi / İSTANBUL
13 Kasım – Goran Bregovic – Congresium Oditoryum / ANKARA
14 Kasım – Yasmin Levy – Congresium Angora Salonu / ANKARA
16 Kasım – Yasmin Levy - MKM Atilla İlhan Salonu / İSTANBUL
17 Kasım – Serkan Çağrı & Cafe Aman İstanbul – CSO Konser Salonu / ANKARA
18 Kasım – Serkan Çağrı & Cafe Aman İstanbul – MKM Atilla İlhan Salonu / İSTANBUL