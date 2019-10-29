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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Etkinlik Rehberi

8. Uluslararası Klarnet Festivali Başlıyor!

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8. Uluslararası Klarnet Festivali Başlıyor!

"Her yıl binlerce nefesi bir araya getiren Uluslararası Klarnet Festivali bu sene 12-18 Kasım tarihlerinde İstanbul ve Ankara’da!"

Uluslararası Klarnet Festivali 8. yılında kapılarını bu yıl Ankara’ya da açıyor. İlk gününden bu yana dünyaca ünlü isimleri ağırlayan festival 2019 yılında da müzikseverlere birbirinden güzel konserler sunuyor. 

Festivalin bu yılki programında dünyaca ünlü isimler unutulmayacak konserlere imza atacak. Festival takipçileri tarafından yoğun ilgi gören ve sevenlerinin her sene görmek istediği Balkan müziğinin efsanevi ismi Goran Bregovic, sefarad müziğinin dünyadaki ismi ladino sanatçısı Yasmin Levy ve rembetiko müziğinin önemli temsilcilerinden Cafe Aman İstanbul ile ülkemizin dünyaca ünlü klarnet sanatçısı Serkan Çağrı 8. Uluslararası Klarnet Festivali’nde sahne alacaklar.

Festival takvimi:

12 Kasım – Goran Bregovic – Bostancı Gösteri Merkezi / İSTANBUL

13 Kasım – Goran Bregovic – Congresium Oditoryum / ANKARA

14 Kasım – Yasmin Levy – Congresium Angora Salonu / ANKARA

16 Kasım – Yasmin Levy - MKM Atilla İlhan Salonu / İSTANBUL

17 Kasım – Serkan Çağrı & Cafe Aman İstanbul – CSO Konser Salonu / ANKARA

18 Kasım – Serkan Çağrı & Cafe Aman İstanbul – MKM Atilla İlhan Salonu / İSTANBUL

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