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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>8 Ekim Günlük Burç Yorumları
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8 Ekim Günlük Burç Yorumları

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8 Ekim Günlük Burç Yorumları

"Günlük burç yorumunuzu Uzman Astrolog Aygül Aydın açıkladı! 8 Ekim gününde burçları neler bekliyor? 8 Ekim hangi burçlar için olumlu geçecek? 8 Ekim günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl kararlar almalı? Balık burcu 8 Ekim yorumu ne söylüyor? Yengeç burcunu 8 Ekim günü neler bekliyor? İşte 8 Ekim günlük burç yorumları..."

Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Astromatik Aygül Aydın 8 Ekim günlük burç yorumlarını açıkladı. 8 Ekim hangi burçlar için olumlu geçecek? 8 Ekim günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl kararlar almalı? Balık burcu 8 Ekim yorumu ne söylüyor? Yengeç burcunu 8 Ekim günü neler bekliyor? İşte 8 Ekim günlük burç yorumları...

8 Ekim Koç burcu yorumu

Bir dost ya da arkadaş sayesinde güzel bir gelişme yakalayabilirsiniz.

8 Ekim Boğa burcu yorumu

Duygularınızı ifade etme konusunda açık iletişimden yana olmanız zihninizdeki yükü azaltacaktır.

8 Ekim İkizler burcu yorumu

Eğitim planlarınız ya da hedefleriniz sizlere yaşama dair motivasyon kazandırabilir.

8 EKİM GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

8 Ekim Yengeç burcu yorumu

Partnerinizin duygu ve düşünceleri hakkında kendi içinizde sorgulamalara itebilir ve bunun sonucu bazı kararlar alabilirsiniz.

8 Ekim Aslan burcu yorumu

Uyku düzeninizi ve beslenme şeklinizi düzenlemeniz endişenizi azaltacaktır.

8 Ekim Başak burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde yaşayabileceğiniz bazı problemlerden dolayı duygusal zorluklar yaşayabilirsiniz.

8 Ekim Terazi burcu yorumu

Uzun zamandır sizi üzen konularda kendinizle bir anlaşmaya gidebilirsiniz.

8 EKİM GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

8 Ekim Akrep burcu yorumu

Kendinizi daha net hedeflerle ortaya koymanız gerektiğini hatırlatmak isteriz.

8 Ekim Yay burcu yorumu

Aşk hayatınız da hareketli bir gün olabilir. Bu sizin nasıl bir yön çizmek istediğinize de bağlı olacaktır.

8 Ekim Oğlak burcu yorumu

Üzerinize vazife olmayan işleri üstlenerek kendinize bunalım yaratmamalısınız.

8 Ekim Kova burcu yorumu

Bugün insanlardan uzaklaşmaya ve kendini dinlemeye ihtiyaç duyabilirsiniz.

8 Ekim Balık burcu yorumu

Alacağınız destek motivasyonunuzu arttırabilir ve böylece hedeflerinizde daha istekli çaba gösterebilirsiniz.

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