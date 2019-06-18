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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriDiyet Rehberi 8-18 Diyeti Nedir? Nasıl Yapılır?
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Diyet Rehberi

8-18 Diyeti Nedir? Nasıl Yapılır?

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8-18 Diyeti Nedir? Nasıl Yapılır?

"8-18 Diyeti, son dönemlerde bir hayli ilgi çeken bir zayıflama yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Peki nedir bu 8-18 diyeti? Nasıl yapılır? Sizler için araştırdık."

8-18 diyeti nedir?

8-18 diyeti için intermitten fasting yani aralıklı oruç yöntemi ile kilo vermenin bir türü diyebiliriz. 8-18 diyetinde amaç günün 10 saati yemek yemek, kalan sürede ise aç kalmak. Günün 10 saati dediğimize bakmayın, o saatler içinde istediğiniz zaman yemek yiyemiyorsunuz. Gelin bu diyet nasıl yapılıyor bir bakalım, konuyu daha detaylı inceleyelim.

8-18 diyeti nasıl yapılır?

8-18 diyetinin temel kuralı kahvaltıyı sabah 8'de yapmak, akşam yemeğini ise akşam 18.00'da yemek. Akşam yemeğinden sonra hiçbir şey yememek ise ikinci önemli kural.

Peki bu saatlerde yemek yiyip, akşam 6'dan sonra aç kalınca nasıl kilo veriliyor? 

Vücudumuz, şekeri glikojen olarak saklıyor ve bu saklanan glikojenler ise 8 ile 12 saat içerisinde yakılıyor. Sıklıkla yemek yendiği zaman vücuda sürekli glikojen depolanıyor ve yakılamıyor. 

8-18 saat diyetindeki mantıkla ise bunun önüne geçiliyor, glikojenler yakılıyor ve vücut ardından enerji için yağ yakmaya geçebiliyor. Yağlar enerji için kullanılırken sağlıklı bir zayıflama süreci gerçekleşiyor.

ARALIKLI ORUÇ İLE NASIL KİLO VERİLİR?

8-18 Diyeti Nedir Nasıl Yapılır

8-18 diyetinde dikkat edilmesi gerekenler

8-18 diyetinde belli bir liste bulunmuyor ancak dikkat edilmesi gereken bir takım noktalar var. İşte o noktalar;

Zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı gibi sağlıklı yağları tüketmelisiniz.

8-18 diyetini yaparken, tıpkı diğer diyetlerde olduğu gibi karbonhidrat alımının düşük olması, alınacak karbonhidratların da sağlıklı olması gerekiyor. Bunun için ekmek, pilav, makarna gibi gıdalardan uzak durmalısınız. Karbonhidrat ihtiyacınızı yulaf, kinoa, mercimek gibi besinlerle karşılamalısınız. 

Öğünlerinize yumurta, balık, kuruyemiş gibi sağlıklı gıdaları dahil etmelisiniz. 

Yeterli miktarda sıvı almalısınız. Su içmenin yanı sıra soda, yeşil çay gibi içeceklerle de sıvı alımını artırmalısınız. 

Pek çok uzman bu diyetin sağlıklı olduğunu söylese de, siz herhangi bir diyete başlamadan önce bir doktordan onay almayı ihmal etmemelisiniz. 

MAHMURE ÖZEL 

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