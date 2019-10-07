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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>7 Ekim Günlük Burç Yorumları
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7 Ekim Günlük Burç Yorumları

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7 Ekim Günlük Burç Yorumları

"Günlük burç yorumunuzu Uzman Astrolog Aygül Aydın açıkladı! 7 Ekim gününde burçları neler bekliyor? 7 Ekim hangi burçlar için olumlu geçecek? 7 Ekim günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl kararlar almalı? İkizler burcu 7 Ekim yorumu ne söylüyor? Terazi burcunu 7 Ekim günü neler bekliyor? İşte 7 Ekim günlük burç yorumları...""

Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Astromatik Aygül Aydın 7 Ekim günlük burç yorumlarını açıkladı. 7 Ekim hangi burçlar için olumlu geçecek? 7 Ekim günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl kararlar almalı? İkizler burcu 7 Ekim yorumu ne söylüyor? Terazi burcunu 7 Ekim günü neler bekliyor? İşte 7 Ekim günlük burç yorumları...

7 Ekim Koç burcu yorumu

Kendinizi bir boşluk hissi içinde hissederken her şeyin değiştiğini görebilirsiniz.

7 Ekim Boğa burcu yorumu

Stratejik olmak hedeflerinize daha kolay ulaşmanıza yardımcı olabilir.

7 Ekim İkizler burcu yorumu

Eğitim planlarınız varsa bunlarla ilgili dağılmalar yaşamayın. Yeni bir dil öğrenmek için bir girişim yapmaya ne dersiniz?

7 Ekim Yengeç burcu yorumu

Kendi kontrolünü sağlamak adına işinize yarayacak bazı yöntemler geliştirebilirsiniz.

7 EKİM GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

7 Ekim Aslan burcu yorumu

Karşınızdaki insanın da fikirlerini önemsediğinizi belirttiğiniz yaklaşımlar sergilerseniz günü başarılı sonuçlandırabilirsiniz.

7 Ekim Başak burcu yorumu

Duygularınızı bastırmanız sizi baskıcı ve sert bir tavır içine sokabilir. Bunun yerine duygularınızı doğru noktada yaşamalı, kendinizi ifade etmelisiniz.

7 Ekim Terazi burcu yorumu

Olduğunuz yerde üzülmek yerine harekete geçin. Bunlar sürekli benimi bulacak fikri sizi çözüme götürmez.

7 Ekim Akrep burcu yorumu

Mümkün oldukça kendinizi anlatma konusunda açık ve ne istediğini belirten ifadeler seçin.

7 EKİM GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

7 Ekim Yay burcu yorumu

Fazla sergilediğiniz merhamet sizi zor durumda bırakıyor olabilir.

7 Ekim Oğlak burcu yorumu

Bugün anlamsız güç savaşları içine girmek ya da ortaklarınızdan birinin sizi bu duruma sokuyor olması sizde kısmi bir gerilim yaratabilir.

7 Ekim Kova burcu yorumu

Sizlerin net tavrını ortaya koyması bazen sert bir çıkış olarak da anlaşılabilir.

7 Ekim Balık burcu yorumu

Bugün eve gidip uyusam ve hiçbir şey yapmasam dediğiniz bir gün olabilir.

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